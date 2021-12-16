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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/v-abkhazii-zaregistrirovano-108-novykh-sluchaev-covid-19-za-sutki-1036749173.html
В Абхазии зарегистрировано 108 новых случаев COVID-19 за сутки
В Абхазии зарегистрировано 108 новых случаев COVID-19 за сутки
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 581 человека в Абхазии за сутки, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них, сообщает... 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T23:47+0300
2021-12-16T23:47+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 581 человека в Абхазии за сутки, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутском ковидном госпитале сейчас на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья восьми пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36675 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29267 человек.
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В Абхазии зарегистрировано 108 новых случаев COVID-19 за сутки

23:47 16.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Тестирование в мобильной лаборатории
Тестирование в мобильной лаборатории - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 581 человека в Абхазии за сутки, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале сейчас на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья восьми пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36675 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29267 человек.
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