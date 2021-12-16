В Абхазском драмтеатре состоялся прогон премьерного спектакля "Сариа"

"Спектакль "Сариа" - это попытка прочувствовать внутренний мир хрупкой, в то же время сильной женщины. Понять, что же дало ей силу выстоять, достойно пройти все испытания, не сломаться, сохранить светлое чувство любви, находясь в страшному аду. Конечно же, это спектакль о вере - вере в Бога, в любовь в справедливость", - говорится в релизе.