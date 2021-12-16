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В Абхазском драмтеатре состоялся прогон премьерного спектакля "Сариа"
19:55 16.12.2021 (обновлено: 20:41 16.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная махаджиров. Драмтеатр. Вечерний Сухум.
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба прошел прогон премьерного спектакля по пьесе кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Конуковой "Сариа", об этом сообщает Минкульт со ссылкой на пресс-службу театра.
Спектакль ставит режиссер Мадина Аргун, сценографом выступил художник Нодар Цвижба.
В роли Сарии, супруги и верной соратницы Нестора Лакоба играет выпускница режиссерского факультета ВГИК им. С. А. Герасимова Амра Начкебия.
"Спектакль "Сариа" - это попытка прочувствовать внутренний мир хрупкой, в то же время сильной женщины. Понять, что же дало ей силу выстоять, достойно пройти все испытания, не сломаться, сохранить светлое чувство любви, находясь в страшному аду. Конечно же, это спектакль о вере - вере в Бога, в любовь в справедливость", - говорится в релизе.
Спектакль "Сариа" будет показан зрителям после снятия карантинных ограничений для посещения объектов культуры.
6 декабря 2019, 13:10