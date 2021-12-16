https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/v-gosdume-predlozhili-vvesti-ezhegodnye-prednovogodnie-vyplaty-pensioneram-1036737739.html

В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

Согласно законопроекту, в 2022 году на 13-ю пенсию может потребоваться 786,2 миллиарда рублей. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T09:45+0300

2021-12-16T09:45+0300

2021-12-16T10:41+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам, документ направлен на заключение в правительство, об этом написала газета "Известия"."Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты", – пишет издание со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.Отмечается, что в преддверии Нового года у граждан возникают большие затраты, связанные с покупкой подарков и продуктов к праздничному столу, пенсионеры в это время года нуждаются в особом внимании и поддержке государства.Такие единовременные предновогодние выплаты российским пенсионерам осуществлялись ранее по решению Владимира Путина, в связи отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы настоящего законопроекта считают, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными.Источником выплат должен стать федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей, из них 66,4 миллиарда - выплаты "военным пенсионерам", 719,8 миллиарда - получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, осуществляемому за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета ПФР. Уточняется, что источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели могут стать средства ФНБ, объем которых в 2022 году составит 16,4 триллиона рублей.Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов сообщил, что направил на заключение в правительство проект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии. По его словам, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-dekabre-1036732506.html

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