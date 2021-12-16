https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/vyplaty-po-100-tysyach-rubley-poluchit-31-abkhazskaya-semya-v-2021-godu-1036742708.html

Выплаты по 100 тысяч рублей получит 31 абхазская семья в 2021 году

Выплаты по 100 тысяч рублей получит 31 абхазская семья в 2021 году

Основная цель программы "Развитие демографии" – предупреждение демографической угрозы Абхазии путем стимулирования рождаемости детей. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T14:45+0300

2021-12-16T14:45+0300

2021-12-16T14:51+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял изменения в межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2021 год на заседании в среду, 16 декабря.Согласно принятым изменениям, выплаты по 100 тысяч рублей по программе в 2021 году получит 31 абхазская семья вместо 25.Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба отметил, что изменения вносятся в связи с тем, что в течение 2021 года обратились граждане с нарушением срока подачи заявлений – по истечении шести месяцев после рождения ребенка.Согласно программе "Развитие демографии", семье абхазской национальности выплачивается 100 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Средства для выплат предоставляет Фонд репатриации, ответственный орган – Министерство социального обеспечения и демографической политики.

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новости, демография, кабмин абхазии