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Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36794 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29267... 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T23:38+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, 70 и 83 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 18, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
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Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

23:38 17.12.2021 (обновлено: 23:43 17.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36794 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29267 человек.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, 70 и 83 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 119 человек из 508 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 18, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
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