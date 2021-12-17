https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/dve-patsientki-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1036761884.html

Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36794 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29267... 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T23:38+0300

2021-12-17T23:38+0300

2021-12-17T23:43+0300

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, 70 и 83 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 18, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19