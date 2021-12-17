https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/mchs-abkhazii-i-rossiyskie-pogranichniki-proveli-reyd-v-akvatorii-gagry-1036758501.html

МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры

МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры

Ранее российские и абхазские пограничники провели рейд в акватории Черного моря у Нового Афона и Гудауты. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России провели совместный рейд в акватории Гагры, сообщает МЧС республики.Двум владельцам катамаранов было предписано нанести на плавсредства бортовые номера, без наличия которых выход в море запрещен. В ходе рейда грубых нарушений выявлено не было как в части технического состояния плавсредств, так и в судовой документации.

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