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МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры
МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры
Ранее российские и абхазские пограничники провели рейд в акватории Черного моря у Нового Афона и Гудауты. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T17:27+0300
2021-12-17T17:27+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России провели совместный рейд в акватории Гагры, сообщает МЧС республики.Двум владельцам катамаранов было предписано нанести на плавсредства бортовые номера, без наличия которых выход в море запрещен. В ходе рейда грубых нарушений выявлено не было как в части технического состояния плавсредств, так и в судовой документации.
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общество, черное море, мчс абхазии
МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры
17:27 17.12.2021 (обновлено: 17:36 17.12.2021)
Ранее российские и абхазские пограничники провели рейд в акватории Черного моря у Нового Афона и Гудауты.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России провели совместный рейд в акватории Гагры, сообщает МЧС республики.
Российские и абхазские пограничники провели мониторинг состояния маломерных судов и прибрежной береговой линии.
Двум владельцам катамаранов было предписано нанести на плавсредства бортовые номера, без наличия которых выход в море запрещен.
В ходе рейда грубых нарушений выявлено не было как в части технического состояния плавсредств, так и в судовой документации.