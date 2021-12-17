На эти и ряд других вопросов ответил немецкий политолог Александр Рар.

Почему новое правительство Германии может привести к катастрофе взаимоотношений с Россией? Удастся ли США построить новую империю от Лиссабона до Донецка?.. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

Немецкий политолог: страхи Европы перед Путиным, Донбасс раскола

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Почему новое правительство Германии может привести к катастрофе взаимоотношений с Россией? Удастся ли США построить новую империю от Лиссабона до Донецка? Пойдет ли Запад на втягивание Украины в НАТО любой ценой? Откуда у европейских элит страх перед Москвой?