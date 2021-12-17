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Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса

Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса

Размещение вооружений НАТО на границах с РФ остается одной из главных причин нынешнего кризиса в отношениях России и США, однако отвод этих вооружений – не... 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T19:25+0300

2021-12-17T19:25+0300

2021-12-17T19:41+0300

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Носович Носович

Сейчас российская сторона сформулировала, как технически должен выглядеть такой отвод вооружений – как подписание юридически обязывающих документов о нерасширении НАТО на восток, отмечает собеседник радио Sputnik."Причем это самое нерасширение мы должны понимать в широком смысле – дело не только в формальном членстве в НАТО граничащих с Россией стран – Украины, Грузии, Финляндии, дело также в том, что расширение военного присутствия НАТО в этих странах происходит без всякого формального членства, например, на Украине де-факто есть база НАТО", – говорит Носович.Милитаризация Украины западными подразделениями идет очень активно, и в равной степени это относится к другим государствам в российском приграничье – Финляндии и Швеции, то есть к нейтральным государствам Скандинавии, о которых в пылу споров об Украине нередко забывают, хотя их нейтралитет становится все более формальным, отмечает эксперт."Нужно понимать, что военную угрозу для России создает милитаризация и тех приграничных стран, которые уже входят в НАТО, - Польши и стран Прибалтики. То последовательное увеличение военного присутствия Североатлантического альянса, которое противоречит основополагающему акту Россия – НАТО 1997 года, оно создает двойную угрозу России, во-первых, непосредственную угрозу самой территории РФ, во-вторых, опосредованную угрозу Республике Беларусь, за которую Россия как официальный союзник обязана будет вступиться в случае военной агрессии", ― рассуждает Носович.Вопрос нерасширения НАТО состоит также и в том, что не должно происходить наращивания военного присутствия в тех странах, которые уже входят в НАТО, и именно об этом, а не только об Украине, российская сторона и разговаривает с американскими коллегами, отмечает собеседник."Сесть за стол переговоров с Россией и подписывать какие-то юридически обязывающие документы по поводу НАТО для США - это признать, что "эпоха победы в холодной войне" – она закончилась, и что в новой мировой реальности они больше не победители, а Москва больше не побежденная. Произошел перелом геополитической игры, карты розданы заново, и теперь Россия и Запад – это равноправные партнеры, а для западных элит признать это будет очень серьезной ментальной ломкой, и сделать они это смогут только в результате очень серьезного международного кризиса, сопоставимого с Карибским кризисом 1962 года", – говорит Носович.

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