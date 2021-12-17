Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/nosovich-zapad-priznaet-ravnopravie-rossii-v-rezultate-sereznogo-mezhdunarodnogo-krizisa-1036754606.html
Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса
Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса
Размещение вооружений НАТО на границах с РФ остается одной из главных причин нынешнего кризиса в отношениях России и США, однако отвод этих вооружений – не... 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T19:25+0300
2021-12-17T19:41+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036754463_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d44569b7c82ad50e6774e2ce6036a1f4.jpg
Носович
Носович
Сейчас российская сторона сформулировала, как технически должен выглядеть такой отвод вооружений – как подписание юридически обязывающих документов о нерасширении НАТО на восток, отмечает собеседник радио Sputnik."Причем это самое нерасширение мы должны понимать в широком смысле – дело не только в формальном членстве в НАТО граничащих с Россией стран – Украины, Грузии, Финляндии, дело также в том, что расширение военного присутствия НАТО в этих странах происходит без всякого формального членства, например, на Украине де-факто есть база НАТО", – говорит Носович.Милитаризация Украины западными подразделениями идет очень активно, и в равной степени это относится к другим государствам в российском приграничье – Финляндии и Швеции, то есть к нейтральным государствам Скандинавии, о которых в пылу споров об Украине нередко забывают, хотя их нейтралитет становится все более формальным, отмечает эксперт."Нужно понимать, что военную угрозу для России создает милитаризация и тех приграничных стран, которые уже входят в НАТО, - Польши и стран Прибалтики. То последовательное увеличение военного присутствия Североатлантического альянса, которое противоречит основополагающему акту Россия – НАТО 1997 года, оно создает двойную угрозу России, во-первых, непосредственную угрозу самой территории РФ, во-вторых, опосредованную угрозу Республике Беларусь, за которую Россия как официальный союзник обязана будет вступиться в случае военной агрессии", ― рассуждает Носович.Вопрос нерасширения НАТО состоит также и в том, что не должно происходить наращивания военного присутствия в тех странах, которые уже входят в НАТО, и именно об этом, а не только об Украине, российская сторона и разговаривает с американскими коллегами, отмечает собеседник."Сесть за стол переговоров с Россией и подписывать какие-то юридически обязывающие документы по поводу НАТО для США - это признать, что "эпоха победы в холодной войне" – она закончилась, и что в новой мировой реальности они больше не победители, а Москва больше не побежденная. Произошел перелом геополитической игры, карты розданы заново, и теперь Россия и Запад – это равноправные партнеры, а для западных элит признать это будет очень серьезной ментальной ломкой, и сделать они это смогут только в результате очень серьезного международного кризиса, сопоставимого с Карибским кризисом 1962 года", – говорит Носович.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036754463_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96c590cb438736e654968a493d4b537e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса

19:25 17.12.2021 (обновлено: 19:41 17.12.2021)
Радио
Носович
Подписаться на
Размещение вооружений НАТО на границах с РФ остается одной из главных причин нынешнего кризиса в отношениях России и США, однако отвод этих вооружений – не единственное, что надо сделать для нормализации отношений, считает политический аналитик Александр Носович.
Сейчас российская сторона сформулировала, как технически должен выглядеть такой отвод вооружений – как подписание юридически обязывающих документов о нерасширении НАТО на восток, отмечает собеседник радио Sputnik.
"Причем это самое нерасширение мы должны понимать в широком смысле – дело не только в формальном членстве в НАТО граничащих с Россией стран – Украины, Грузии, Финляндии, дело также в том, что расширение военного присутствия НАТО в этих странах происходит без всякого формального членства, например, на Украине де-факто есть база НАТО", – говорит Носович.
Милитаризация Украины западными подразделениями идет очень активно, и в равной степени это относится к другим государствам в российском приграничье – Финляндии и Швеции, то есть к нейтральным государствам Скандинавии, о которых в пылу споров об Украине нередко забывают, хотя их нейтралитет становится все более формальным, отмечает эксперт.
"Нужно понимать, что военную угрозу для России создает милитаризация и тех приграничных стран, которые уже входят в НАТО, - Польши и стран Прибалтики. То последовательное увеличение военного присутствия Североатлантического альянса, которое противоречит основополагающему акту Россия – НАТО 1997 года, оно создает двойную угрозу России, во-первых, непосредственную угрозу самой территории РФ, во-вторых, опосредованную угрозу Республике Беларусь, за которую Россия как официальный союзник обязана будет вступиться в случае военной агрессии", ― рассуждает Носович.
Вопрос нерасширения НАТО состоит также и в том, что не должно происходить наращивания военного присутствия в тех странах, которые уже входят в НАТО, и именно об этом, а не только об Украине, российская сторона и разговаривает с американскими коллегами, отмечает собеседник.
"Сесть за стол переговоров с Россией и подписывать какие-то юридически обязывающие документы по поводу НАТО для США - это признать, что "эпоха победы в холодной войне" – она закончилась, и что в новой мировой реальности они больше не победители, а Москва больше не побежденная. Произошел перелом геополитической игры, карты розданы заново, и теперь Россия и Запад – это равноправные партнеры, а для западных элит признать это будет очень серьезной ментальной ломкой, и сделать они это смогут только в результате очень серьезного международного кризиса, сопоставимого с Карибским кризисом 1962 года", – говорит Носович.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:25Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса
18:55В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
18:25Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству
17:55Разрушение ДОН: инициатива США с опасными последствиями
17:27МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры
16:55В горах Сочи объявлена лавинная опасность
16:25Такие обстоятельства: Калягина о пятилетии "Абхазского союза туризма"
15:55Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма
15:25Европа обречена платить России: будет дорого
14:55Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря
14:25МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
13:53Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
13:20COVID-19, вода и свет: Бжания встретился с главой Нового Афона
12:30Президент проверил ремонтные работы на участке дороги в селе Анхуа
11:54Бжания проверил ход работ по ремонту водопровода в Новом Афоне
11:29Президент проверил построенный по Инвестпрограмме детский сад в Новом Афоне
11:15Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году
10:45Политолог о расширении присутствия США в Восточной Европе: хотят оставить Европу трофеем
10:15Задержан подозреваемый в краже копилки фонда "Доброе дело" в Цандрипше
09:45"Они — военные преступники": что элитный спецназ США устроил в Сирии