Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/pervaya-onlayn-vstrecha-sostoitsya-v-ramkakh--abkhazo-siriyskogo-komiteta-po-sotrudnichestvu-1036759994.html
Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству
Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству
Первое заседание Комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T18:25+0300
2021-12-17T18:55+0300
в абхазии
политика
экономика
абхазия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036759910_0:146:1200:821_1920x0_80_0_0_33e7ed25062df05d04a8033b7ebaa8d3.jpg
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Первая онлайн-встреча между уполномоченными специалистами ведомств Абхазии и Сирии в рамках Совместного абхазо-сирийского Комитета по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству состоится в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.В пятницу 17 декабря в ведомстве состоялось совещание с представителями ответственных ведомств в целях подготовки.Участие в совещании приняли представители Минэка, МИД, Минтуризма, Минкультуры, Минсельхоза, Минфина, ГК "Абхазское морское пароходство", Государственного таможенного комитета, АГУ.Дата встречи будет назначена на следующей неделе.Первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Utverzhden-sostav-abkhazskoy-chasti-po-sotrudnichestvu-s-Siriey--1033181941.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036759910_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4697824199935a4c1b61ddbc457e2860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, экономика, абхазия, сирия

Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству

18:25 17.12.2021 (обновлено: 18:55 17.12.2021)
© Foto / Министерство экономики республики Абхазия Совещание в министерстве экономики Республики Абхазия
Совещание в министерстве экономики Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Foto / Министерство экономики республики Абхазия
Подписаться на
Первое заседание Комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Первая онлайн-встреча между уполномоченными специалистами ведомств Абхазии и Сирии в рамках Совместного абхазо-сирийского Комитета по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству состоится в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.
Флаги Сирии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2021
В Абхазии
Утвержден состав абхазской части комитета по сотрудничеству с Сирией
10 сентября, 11:40
В пятницу 17 декабря в ведомстве состоялось совещание с представителями ответственных ведомств в целях подготовки.
Участие в совещании приняли представители Минэка, МИД, Минтуризма, Минкультуры, Минсельхоза, Минфина, ГК "Абхазское морское пароходство", Государственного таможенного комитета, АГУ.
Дата встречи будет назначена на следующей неделе.
Первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:25Носович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса
18:55В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
18:25Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству
17:55Разрушение ДОН: инициатива США с опасными последствиями
17:27МЧС Абхазии и российские пограничники провели рейд в акватории Гагры
16:55В горах Сочи объявлена лавинная опасность
16:25Такие обстоятельства: Калягина о пятилетии "Абхазского союза туризма"
15:55Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма
15:25Европа обречена платить России: будет дорого
14:55Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 декабря
14:25МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
13:53Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
13:20COVID-19, вода и свет: Бжания встретился с главой Нового Афона
12:30Президент проверил ремонтные работы на участке дороги в селе Анхуа
11:54Бжания проверил ход работ по ремонту водопровода в Новом Афоне
11:29Президент проверил построенный по Инвестпрограмме детский сад в Новом Афоне
11:15Спрос на оборудование для майнинга многократно вырос в России в этом году
10:45Политолог о расширении присутствия США в Восточной Европе: хотят оставить Европу трофеем
10:15Задержан подозреваемый в краже копилки фонда "Доброе дело" в Цандрипше
09:45"Они — военные преступники": что элитный спецназ США устроил в Сирии