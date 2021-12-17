https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/pervaya-onlayn-vstrecha-sostoitsya-v-ramkakh--abkhazo-siriyskogo-komiteta-po-sotrudnichestvu-1036759994.html

Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству

Первая онлайн-встреча состоится в рамках абхазо-сирийского Комитета по сотрудничеству

Первое заседание Комитета состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Первая онлайн-встреча между уполномоченными специалистами ведомств Абхазии и Сирии в рамках Совместного абхазо-сирийского Комитета по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству состоится в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.В пятницу 17 декабря в ведомстве состоялось совещание с представителями ответственных ведомств в целях подготовки.Участие в совещании приняли представители Минэка, МИД, Минтуризма, Минкультуры, Минсельхоза, Минфина, ГК "Абхазское морское пароходство", Государственного таможенного комитета, АГУ.Дата встречи будет назначена на следующей неделе.Первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству состоялось в Дамаске 18 мая 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Utverzhden-sostav-abkhazskoy-chasti-po-sotrudnichestvu-s-Siriey--1033181941.html

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