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Политолог о расширении присутствия США в Восточной Европе: хотят оставить Европу трофеем

Политолог о расширении присутствия США в Восточной Европе: хотят оставить Европу трофеем

Усиление военного присутствия США в Восточной Европе не связано только с конфликтом на востоке Украины, считает немецкий политолог Александр Рар. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

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Политолог о расширении присутствия США в восточной Европе: хотят оставить Европу трофеем Политолог о расширении присутствия США в восточной Европе: хотят оставить Европу трофеем

Расширяя военное присутствие, США таким образом хотят сохранить определенный контроль над Европой, которая все больше становится экономическим конкурентом для американцев. При этом Америка все больше теряет интерес к НАТО и создает аналог военно-политического блока в тихоокеанском регионе для противостояния Китаю, который рассматривается как более опасный соперник и конкурент, чем Россия."Но в то же самое время вот так уходить и отказываться от того влияния, которое Америка выстроила после Второй мировой войны и после окончания холодной войны в Европе, тоже американцы не хотят, поэтому для них действительно конфликт на Украине произошел в выгодное время, когда они действительно могут аргументировать: "Мы хотим наши войска оставить в Европе", – сказал Рар в эфире радио Sputnik.У усиления американского военного присутствия есть и другой аспект – дело не только в желании американской стороны, есть и встречная инициатива ряда европейских стран, заинтересованных в размещении таких вооружений, отмечает эксперт."Есть такие страны, как Польша, три прибалтийские республики и Румыния, которые просто требуют, умоляют американцев поставить им военную технику, расширить натовские военные структуры на их территории до российских границ. Я не думаю, что они хотят воевать с Россией, но они хотят быть важными, быть услышанными, они хотят получать деньги за то, что они будут являться, как им того хочется, фронтовыми государствами на востоке Европы, против, как они говорят, агрессивной России. Это для этих стран выгодно", – рассуждает Рар.По словам эксперта, для немцев состояние фронтового государства во время "холодной войны" было невыгодно, они этого не хотели, поэтому и шли постоянные разговоры о том, чтобы убирать американское оружие с территории западной Германии. В тот же период Австрия, Швеция и Финляндия были нейтральными государствами и были счастливы и довольны этим статусом, сказал Рар."Вот что я не понимаю в историческом отрезке, в котором мы живем, что есть вот эти страны бывшего Варшавского договора плюс эти три прибалтийские республики, которые, наоборот, хотят быть этими фронтовыми государствами, тем самым подвергая себя же и свое население опасности стать первым ударом в случае войны с Россией – атомной державой. Я эту логику не понимаю и не вижу, что здесь ситуация будет со временем меняться", – отметил политолог.

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