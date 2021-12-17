https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/posol-abkhazii-v-venesuele-vstretilsya-s-vitse-ministrom-po-delam-evropy-mid-respubliki-1036761274.html

Посол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики

Посол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики

Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T20:30+0300

2021-12-17T20:30+0300

2021-12-17T21:11+0300

в абхазии

политика

венесуэла

мид абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036761242_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_cfc611d7ae7735a0c87775bc126a7b80.jpg

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава встретился с вице-министром по делам Европы МИД Венесуэлы Даниэлой Родригес. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. Венесуэла подтвердила готовность оказать максимальное содействие Абхазии в контексте укрепления ее международных связей.

венесуэла

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, венесуэла, мид абхазии, абхазия