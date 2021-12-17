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Посол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики
Посол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики
Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава встретился с вице-министром по делам Европы МИД Венесуэлы Даниэлой Родригес. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии. Венесуэла подтвердила готовность оказать максимальное содействие Абхазии в контексте укрепления ее международных связей.
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политика, венесуэла, мид абхазии, абхазия

Посол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики

20:30 17.12.2021 (обновлено: 21:11 17.12.2021)
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия встреча Посла Абхазии в Венесуэле Заура Гваджава с вице-министром по делам Европы МИД Венесуэлы Даниэлой Родригес
встреча Посла Абхазии в Венесуэле Заура Гваджава с вице-министром по делам Европы МИД Венесуэлы Даниэлой Родригес - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
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Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава встретился с вице-министром по делам Европы МИД Венесуэлы Даниэлой Родригес. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.
Стороны обменялись мнениями по текущей повестке двустороннего сотрудничества и дальнейшим направлениям межгосударственного взаимодействия.
Венесуэла подтвердила готовность оказать максимальное содействие Абхазии в контексте укрепления ее международных связей.
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