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Такие обстоятельства: Калягина о пятилетии "Абхазского союза туризма"
Такие обстоятельства: Калягина о пятилетии "Абхазского союза туризма"
О результата первых пяти лет работы "Абхазского союза туризма", о том, что еще предстоит сделать, в эфире радио Sputnik рассказала его руководитель Анна... 17.12.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Калягина о 5-летии Абхазского союза туризма
Такие обстоятельства: Калягина о 5-летии Абхазского союза туризма
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина призналась, что первые годы организации оказались сложными."Было сложно. Любое дело начинать сложно, тем более когда оно новое. Таких организаций по смысловой нагрузке раньше не было. Мы взяли очень высокую планку, и ее достичь и передостичь было сложно. Пять лет прошли незаметно, потому что было все очень насыщенно", – отметила Калягина. О вкладе организации в развитие абхазского туризма, о том, кто сегодня входит в "Абхазский союз туризма", и о других актуальных вопросах слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Калягина о пятилетии "Абхазского союза туризма"

16:25 17.12.2021 (обновлено: 16:34 17.12.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Калягина о 5-летии Абхазского союза туризма
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О результата первых пяти лет работы "Абхазского союза туризма", о том, что еще предстоит сделать, в эфире радио Sputnik рассказала его руководитель Анна Калягина.
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина призналась, что первые годы организации оказались сложными.
"Было сложно. Любое дело начинать сложно, тем более когда оно новое. Таких организаций по смысловой нагрузке раньше не было. Мы взяли очень высокую планку, и ее достичь и передостичь было сложно. Пять лет прошли незаметно, потому что было все очень насыщенно", – отметила Калягина.
О вкладе организации в развитие абхазского туризма, о том, кто сегодня входит в "Абхазский союз туризма", и о других актуальных вопросах слушайте в аудиофайле.

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