https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/tuzhba-rasskazala-o-proekte-veernye-vklyucheniya-na-ploschadke-guma-1036719668.html
Тужба рассказала о проекте "Веерные включения" на площадке "Гума"
Тужба рассказала о проекте "Веерные включения" на площадке "Гума"
Куратор культурной площадки "Гума" Шарида Тужба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о проектах, которые реализовываются на платформе и дальнейших планах. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T12:50+0300
2021-12-17T12:50+0300
2021-12-17T12:52+0300
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Тужба рассказала о проекте "Веерные включения" на площадке "Гума"
Тужба рассказала о проекте "Веерные включения" на площадке "Гума"
Сельскохозяйственные ярмарки, а также те, на которых будут представлены различные изделия ручной работы, планируют проводить каждые выходные до конца декабря. Этот проект планируют продолжить и в следующем году, сообщила куратор культурной площадки "Гума" Шарида Тужба. Также, по ее словам, будет реализован новый проект "Веерные включения", который направлен на популяризацию чтения среди подрастающего поколения. Приглашенные гости будут читать в течение полутора-двух часов сказки детям.Подробности в аудиофайле.В середине июля группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Это место успело полюбиться многим горожанам, а также гостям столицы. В павильоне могут выставляться художники, проводятся различные мастер-классы, культурные вечера, лектории, поэтические вечера. На платформе организовывают различные ярмарки. Также на станции работает фудкорт и расположены столики с навесом.
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Тужба рассказала о проекте "Веерные включения" на площадке "Гума"
12:50 17.12.2021 (обновлено: 12:52 17.12.2021)
Куратор культурной площадки "Гума" Шарида Тужба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о проектах, которые реализовываются на платформе и дальнейших планах.
Сельскохозяйственные ярмарки, а также те, на которых будут представлены различные изделия ручной работы, планируют проводить каждые выходные до конца декабря. Этот проект планируют продолжить и в следующем году, сообщила куратор культурной площадки "Гума" Шарида Тужба. Также, по ее словам, будет реализован новый проект "Веерные включения", который направлен на популяризацию чтения среди подрастающего поколения. Приглашенные гости будут читать в течение полутора-двух часов сказки детям.
Подробности в аудиофайле.
В середине июля группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Это место успело полюбиться многим горожанам, а также гостям столицы. В павильоне могут выставляться художники, проводятся различные мастер-классы, культурные вечера, лектории, поэтические вечера. На платформе организовывают различные ярмарки. Также на станции работает фудкорт и расположены столики с навесом.