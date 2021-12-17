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Задержан подозреваемый в краже копилки фонда "Доброе дело" в Цандрипше
Задержан подозреваемый в краже копилки фонда "Доброе дело" в Цандрипше
Правонарушитель дал признательные показания, проводится расследование. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Гамлет Унанян, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Общая сумма ущерба составила 65 500 рублей.Следственный отдел УВД по Гагрскому району возбудил уголовное дело, проводится расследование. Унанян дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.
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общество, мвд абхазии, гагрский район, преступления

Задержан подозреваемый в краже копилки фонда "Доброе дело" в Цандрипше

10:15 17.12.2021 (обновлено: 10:48 17.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина УВД Гагрского района
Машина УВД Гагрского района - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Правонарушитель дал признательные показания, проводится расследование.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Гамлет Унанян, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 ноября в поселке Цандрипш, подозреваемый проник в магазин, где украл табачные изделия, алкогольную продукцию и деньги из копилки фонда "Доброе дело".

Общая сумма ущерба составила 65 500 рублей.
Следственный отдел УВД по Гагрскому району возбудил уголовное дело, проводится расследование.
Унанян дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.
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