Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/aviator-o-sozdanii-abkhazskikh-avialiniy-lyudi-poletyat-esli-obespechit-kachestvennyy-otdykh-1036812214.html
Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
Развитие авиационных узлов – один из важнейших стимулов развития экономики, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T14:45+0300
2021-12-18T15:06+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/12/1036805887_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_1b195ee7758f43a54c944a458fd70078.jpg
Дрозденко
Дрозденко
Открытие аэропорта в Сухуме важно не только с точки зрения расширения туристического потока в республику, но и как дополнительная транспортная артерия, которая позволяет активно перемещаться самим жителям Абхазии, как внутри, так и за пределами страны, сказал Дрозденко."Люди полетят в Абхазию при условии качественного развития туристической инфраструктуры, учитывая ценовую разницу Сочи и Абхазии, главное обеспечить легкий удобный доступ и качественный отдых. Тогда возможно, что экономика скажет – "да", - считает эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании 16 декабря.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/12/1036805887_120:0:2520:1800_1920x0_80_0_0_dce65541e805d886410b9923a6090f89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых

14:45 18.12.2021 (обновлено: 15:06 18.12.2021)
Радио
Дрозденко
Подписаться на
Развитие авиационных узлов – один из важнейших стимулов развития экономики, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.
Открытие аэропорта в Сухуме важно не только с точки зрения расширения туристического потока в республику, но и как дополнительная транспортная артерия, которая позволяет активно перемещаться самим жителям Абхазии, как внутри, так и за пределами страны, сказал Дрозденко.
"Люди полетят в Абхазию при условии качественного развития туристической инфраструктуры, учитывая ценовую разницу Сочи и Абхазии, главное обеспечить легкий удобный доступ и качественный отдых. Тогда возможно, что экономика скажет – "да", - считает эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании 16 декабря.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40Русский след в убийстве Кеннеди: чем удивили рассекреченные документы ЦРУ
18:50Прозрачная нежность мгновений: миры Симоны Спафопуло
18:00Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
17:15Российский эксперт оценил решение о создании "Абхазских авиалиний"
16:25Названы необычные симптомы омикрон-штамма
15:35Боксер Харитон Агрба проведет бой за титул IBF European
14:45Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
14:01Президент посетил сельхозярмарку на платформе "Гума"
13:07В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
12:22Родители и дети: ставим личные границы
12:00Генпрокурор Абхазии прокомментировал отказ Парламента снять неприкосновенность с депутатов
11:15Российские медики вернулись на Ставрополье после оказания помощи жителям Абхазии
10:29Абхазия начала получать переток электроэнергии из России
10:08Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь
09:35Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
08:45Врачи ЮАР рассказали о течении болезни у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
ВчераДве пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераПосол Абхазии в Венесуэле встретился с вице-министром по делам Европы МИД республики
ВчераПремию имени Искандера вручили в Москве
ВчераНосович: Запад признает равноправие России в результате серьезного международного кризиса