https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/aviator-o-sozdanii-abkhazskikh-avialiniy-lyudi-poletyat-esli-obespechit-kachestvennyy-otdykh-1036812214.html
Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
Развитие авиационных узлов – один из важнейших стимулов развития экономики, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T14:45+0300
2021-12-18T14:45+0300
2021-12-18T15:06+0300
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Открытие аэропорта в Сухуме важно не только с точки зрения расширения туристического потока в республику, но и как дополнительная транспортная артерия, которая позволяет активно перемещаться самим жителям Абхазии, как внутри, так и за пределами страны, сказал Дрозденко."Люди полетят в Абхазию при условии качественного развития туристической инфраструктуры, учитывая ценовую разницу Сочи и Абхазии, главное обеспечить легкий удобный доступ и качественный отдых. Тогда возможно, что экономика скажет – "да", - считает эксперт.Подробности слушайте в аудиофайле.Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании 16 декабря.
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Авиатор о создании "Абхазских авиалиний": люди полетят, если обеспечить качественный отдых
14:45 18.12.2021 (обновлено: 15:06 18.12.2021)
Развитие авиационных узлов – один из важнейших стимулов развития экономики, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.
Открытие аэропорта в Сухуме важно не только с точки зрения расширения туристического потока в республику, но и как дополнительная транспортная артерия, которая позволяет активно перемещаться самим жителям Абхазии, как внутри, так и за пределами страны, сказал Дрозденко.
"Люди полетят в Абхазию при условии качественного развития туристической инфраструктуры, учитывая ценовую разницу Сочи и Абхазии, главное обеспечить легкий удобный доступ и качественный отдых. Тогда возможно, что экономика скажет – "да", - считает эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании 16 декабря.