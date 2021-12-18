https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/infektsionist-o-glavnoy-opasnosti-shtamma-omikron-dazhe-ne-dogadyvaetes--1036755286.html

Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь

Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь

В сравнении со штаммом коронавируса "дельта", который до сих пор врачи считали самым опасным, "омикрон" полностью маскирует симптомы на старте заболевания, не... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T10:08+0300

2021-12-18T10:08+0300

2021-12-18T10:08+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036755218_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_71e758bde2a7c5d1c2e431fa9749868c.jpg

Тимаков Тимаков

Если неделей ранее врачи говорили, что "омикрон" - штамм более легкий и может стать "живой вакциной" для населения, это было преждевременное заявление, отметил врач. Изначально эксперты пришли к общему мнению, что должно пройти как минимум 3 недели, чтобы оценить ситуацию со штаммом "омикрон".Сейчас уже видно, что чаще болеют дети, кроме того, у детей появились летальные исходы в большей степени, чем при предыдущем штамме, что очень тревожно, подчеркнул Тимаков на радио Sputnik Беларусь."Те самые пневмонии, о которых говорят, что они развиваются на третий – пятый день, это не пневмонии развиваются на третий – пятый день, это на третий – пятый день обращаются и выявляют эти пневмонии, штамм "омикрон" стал более скрыто протекать, он перестал давать температурные реакции", – предупреждает Тимаков.По словам врача, за прошедшие три недели с момента появления первых пациентов, заразившихся новым штаммом COVID, люди обращались к медикам за помощью с самыми разными жалобами, которые маскировали от специалистов реальное положение дел."Люди, которые обращались с заболеваемостью, даже не знали, что болеют этим вирусом, то есть они обращались совершенно по другим причинам – с тахикардией, головными болями, с нарушениями центральной нервной системы, и вот этот третий – пятый день заболевания – это получается уже второй виток этого штамма, то есть пропущенный первый этап, когда можно было дать специализированные лекарства для того, чтобы улучшить ситуацию и уйти от этих пневмоний", – говорит Тимаков."Омикрон" стал маскироваться еще сильнее, отмечает инфекционист, если раньше штамм "дельта" маскировал первый этап заболеваемости, то штамм "омикрон" этот первый этап просто стирает наглухо, говорит инфекционист.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио