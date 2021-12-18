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Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь
Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь
В сравнении со штаммом коронавируса "дельта", который до сих пор врачи считали самым опасным, "омикрон" полностью маскирует симптомы на старте заболевания, не... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T10:08+0300
2021-12-18T10:08+0300
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Тимаков
Тимаков
Если неделей ранее врачи говорили, что "омикрон" - штамм более легкий и может стать "живой вакциной" для населения, это было преждевременное заявление, отметил врач. Изначально эксперты пришли к общему мнению, что должно пройти как минимум 3 недели, чтобы оценить ситуацию со штаммом "омикрон".Сейчас уже видно, что чаще болеют дети, кроме того, у детей появились летальные исходы в большей степени, чем при предыдущем штамме, что очень тревожно, подчеркнул Тимаков на радио Sputnik Беларусь."Те самые пневмонии, о которых говорят, что они развиваются на третий – пятый день, это не пневмонии развиваются на третий – пятый день, это на третий – пятый день обращаются и выявляют эти пневмонии, штамм "омикрон" стал более скрыто протекать, он перестал давать температурные реакции", – предупреждает Тимаков.По словам врача, за прошедшие три недели с момента появления первых пациентов, заразившихся новым штаммом COVID, люди обращались к медикам за помощью с самыми разными жалобами, которые маскировали от специалистов реальное положение дел."Люди, которые обращались с заболеваемостью, даже не знали, что болеют этим вирусом, то есть они обращались совершенно по другим причинам – с тахикардией, головными болями, с нарушениями центральной нервной системы, и вот этот третий – пятый день заболевания – это получается уже второй виток этого штамма, то есть пропущенный первый этап, когда можно было дать специализированные лекарства для того, чтобы улучшить ситуацию и уйти от этих пневмоний", – говорит Тимаков."Омикрон" стал маскироваться еще сильнее, отмечает инфекционист, если раньше штамм "дельта" маскировал первый этап заболеваемости, то штамм "омикрон" этот первый этап просто стирает наглухо, говорит инфекционист.
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Инфекционист о главной опасности штамма "омикрон": даже не догадываетесь

10:08 18.12.2021
Радио
Тимаков
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В сравнении со штаммом коронавируса "дельта", который до сих пор врачи считали самым опасным, "омикрон" полностью маскирует симптомы на старте заболевания, не давая шансов вовремя начать лечение, говорит известный российский инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Если неделей ранее врачи говорили, что "омикрон" - штамм более легкий и может стать "живой вакциной" для населения, это было преждевременное заявление, отметил врач. Изначально эксперты пришли к общему мнению, что должно пройти как минимум 3 недели, чтобы оценить ситуацию со штаммом "омикрон".
Сейчас уже видно, что чаще болеют дети, кроме того, у детей появились летальные исходы в большей степени, чем при предыдущем штамме, что очень тревожно, подчеркнул Тимаков на радио Sputnik Беларусь.
"Те самые пневмонии, о которых говорят, что они развиваются на третий – пятый день, это не пневмонии развиваются на третий – пятый день, это на третий – пятый день обращаются и выявляют эти пневмонии, штамм "омикрон" стал более скрыто протекать, он перестал давать температурные реакции", – предупреждает Тимаков.
По словам врача, за прошедшие три недели с момента появления первых пациентов, заразившихся новым штаммом COVID, люди обращались к медикам за помощью с самыми разными жалобами, которые маскировали от специалистов реальное положение дел.
"Люди, которые обращались с заболеваемостью, даже не знали, что болеют этим вирусом, то есть они обращались совершенно по другим причинам – с тахикардией, головными болями, с нарушениями центральной нервной системы, и вот этот третий – пятый день заболевания – это получается уже второй виток этого штамма, то есть пропущенный первый этап, когда можно было дать специализированные лекарства для того, чтобы улучшить ситуацию и уйти от этих пневмоний", – говорит Тимаков.
"Омикрон" стал маскироваться еще сильнее, отмечает инфекционист, если раньше штамм "дельта" маскировал первый этап заболеваемости, то штамм "омикрон" этот первый этап просто стирает наглухо, говорит инфекционист.
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