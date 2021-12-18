https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/k-100-letiyu-yuriya-nikulina-1036822112.html
К 100-летию Юрия Никулина
К 100-летию Юрия Никулина
Сегодня 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T20:10+0300
2021-12-18T20:10+0300
2021-12-18T20:10+0300
культура
видео
россия
актеры
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/12/1036822023_0:0:771:435_1920x0_80_0_0_e9c83a5e0ea6368a3b3b0411291be106.jpg
Он смешил целые поколения взрослых и детей. Его невероятный талант и трудолюбие позволяли ему работать и в цирке, и в кино. Большинство фильмов с его участием стали классикой, он и по сей день остается одним из самых любимых зрителями актеров.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/12/1036822023_0:0:771:579_1920x0_80_0_0_30166ad223af1e143ba39f409db076ef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, видео, россия, актеры, мультимедиа, видео
К 100-летию Юрия Никулина
Сегодня 100 лет со дня рождения Юрия Никулина.
Он смешил целые поколения взрослых и детей. Его невероятный талант и трудолюбие позволяли ему работать и в цирке, и в кино. Большинство фильмов с его участием стали классикой, он и по сей день остается одним из самых любимых зрителями актеров.