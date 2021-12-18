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https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/k-100-letiyu-yuriya-nikulina-1036822112.html
К 100-летию Юрия Никулина
К 100-летию Юрия Никулина
Сегодня 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. 18.12.2021, Sputnik Абхазия
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Он смешил целые поколения взрослых и детей. Его невероятный талант и трудолюбие позволяли ему работать и в цирке, и в кино. Большинство фильмов с его участием стали классикой, он и по сей день остается одним из самых любимых зрителями актеров.
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культура, видео, россия, актеры, мультимедиа, видео

К 100-летию Юрия Никулина

20:10 18.12.2021
© Видео / РИА
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Сегодня 100 лет со дня рождения Юрия Никулина.
Он смешил целые поколения взрослых и детей. Его невероятный талант и трудолюбие позволяли ему работать и в цирке, и в кино. Большинство фильмов с его участием стали классикой, он и по сей день остается одним из самых любимых зрителями актеров.
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