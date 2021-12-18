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Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
На протяжении нескольких последних десятилетий Запад целенаправленно разрушает традиционные ценности и легализует всевозможные извращения по одной главной... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T18:00+0300
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Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
Уже довольно много лет глобальный Запад использует методы разрушения остатков традиционного общества как средство захвата глобальной власти, заявил известный российский политолог Сергей Михеев в эфире "Россия 1"."В это входит десакрализация вообще всего – подвига, святого, вообще ничего не имеет значения. Причем это не касается какой-то конкретно страны, это касается вообще всего мира. Святого больше ничего нет. Бог – это смешно, история – это комиксы, подвиг старших поколений – значит, они были идиотами, культура – а ее больше нет, потому что есть "новая культура", и Запад по этой дорожке идет, в том числе, и саморазрушаясь, а в последние пару-тройку десятков лет это стало одной из технологий захвата глобальной власти путем разрушения мозгов", ― рассуждает Михеев.Таким образом, осуществляется переход к полной потере суверенности и самоидентификации стран и народов, роме того, воплощается в жизнь попытка через новые информационные технологии создать абсолютно безликую и абсолютно одинаковую массу людей, которые могут быть разного совершенно цвета кожи, но будут думать совершенно одинаково, говорит эксперт."Десакрализуя все традиционное, ставка делается на абсолютизацию, сакрализацию личных переживаний. Отсюда, между прочим, легализация всех извращений, садомазо-штучек и всего прочего. Заходя через эту "нижную чакру", человека ставят в центр и говорят: да забей ты на всю эту историю, традиции, ты - и есть главное, ты сам себе бог, сам себе командир, этим пронизана вся голливудская продукция последних десятилетий. И через эти вещи они пытаются создать абсолютно безликую массу, которой можно будет манипулировать", ― отмечает Мхееев.По словам политолога, современные информационные технологии и цифровые устройства дают очень широкие широкие возможности, которых раньше не было, для манипулирования массовым сознанием.
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Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов

18:00 18.12.2021
Радио
Михеев о легализации извращения Западом: захват власти через разрушение мозгов
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На протяжении нескольких последних десятилетий Запад целенаправленно разрушает традиционные ценности и легализует всевозможные извращения по одной главной причине – о ней рассуждает политический эксперт Сергей Михеев.
Уже довольно много лет глобальный Запад использует методы разрушения остатков традиционного общества как средство захвата глобальной власти, заявил известный российский политолог Сергей Михеев в эфире "Россия 1".
"В это входит десакрализация вообще всего – подвига, святого, вообще ничего не имеет значения. Причем это не касается какой-то конкретно страны, это касается вообще всего мира. Святого больше ничего нет. Бог – это смешно, история – это комиксы, подвиг старших поколений – значит, они были идиотами, культура – а ее больше нет, потому что есть "новая культура", и Запад по этой дорожке идет, в том числе, и саморазрушаясь, а в последние пару-тройку десятков лет это стало одной из технологий захвата глобальной власти путем разрушения мозгов", ― рассуждает Михеев.
Таким образом, осуществляется переход к полной потере суверенности и самоидентификации стран и народов, роме того, воплощается в жизнь попытка через новые информационные технологии создать абсолютно безликую и абсолютно одинаковую массу людей, которые могут быть разного совершенно цвета кожи, но будут думать совершенно одинаково, говорит эксперт.
"Десакрализуя все традиционное, ставка делается на абсолютизацию, сакрализацию личных переживаний. Отсюда, между прочим, легализация всех извращений, садомазо-штучек и всего прочего. Заходя через эту "нижную чакру", человека ставят в центр и говорят: да забей ты на всю эту историю, традиции, ты - и есть главное, ты сам себе бог, сам себе командир, этим пронизана вся голливудская продукция последних десятилетий. И через эти вещи они пытаются создать абсолютно безликую массу, которой можно будет манипулировать", ― отмечает Мхееев.
По словам политолога, современные информационные технологии и цифровые устройства дают очень широкие широкие возможности, которых раньше не было, для манипулирования массовым сознанием.
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