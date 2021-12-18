https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/roditeli-i-deti-stavim-lichnye-granitsy-1036756181.html

Родители и дети: ставим личные границы

Родители и дети: ставим личные границы

Ребенок виснет на взрослых, лазит по шкафам и нарушает запреты. Если родители пытаются сказать "нет" – случается истерика. У этой проблемы есть несколько... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

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Родители и дети: ставим личные границы Родители и дети: ставим личные границы

Как разобраться в причинах такого поведения и выработать правильную родительскую стратегию?Как научить ребенка соблюдать установленные дома правила рассказывают специалист по Теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор книг Анатолий Гин и детский реабилитолог, кинезотерапевт, иппотерапевт Олег Леонкин.03:40 Дети, которым нужен постоянный и мощный контакт06:10 "Границы нельзя просто установить, их нужно взращивать"06:40 "Нельзя" и "не надо"09:50 "Выставление границ – это спорт"13:30 Границы и традиции16:15 "Все родительство – это решение задач"17:00 Правила выставления границ18:00 Ребенок лазит по шкафам родителей. Что делать?19:50 "Синдром Шапокляк"23:25 Как научить говорит ребенка "нет"?25:00 Телесные границы25:10 Давать ли сдачи обидчикам?33:20 "Создавайте у ребенка ситуации успеха"Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Слушайте подкасты РИА Новости.

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