https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/spisok-voinov-krasnoy-armii-iz-abkhazii-pavshikh-v-boyakh-pri-oborone-kerchenskogo-poluostrova-1036816315.html

Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях при обороне Керченского полуострова

Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях при обороне Керченского полуострова

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T17:39+0300

2021-12-18T17:39+0300

2021-12-18T17:39+0300

в абхазии

абхазия

"возвращение имени"

вов

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Воины Красной армии из Абхазии, участники Великой Отечественной войны, павшие в боях с немецкими и румынскими захватчиками при обороне Керченского полуострова, 1942 год.

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абхазия, "возвращение имени", вов