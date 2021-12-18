Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях при обороне Керченского полуострова
Воины Красной армии из Абхазии, участники Великой Отечественной войны, павшие в боях с немецкими и румынскими захватчиками при обороне Керченского полуострова, 1942 год.
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Данильян Исак Александрович
-
Рагонян Аванес Арменович
-
Ексиджан Леон Месантович
-
Ексусян Ефрем Анисимович
-
Воронюк Василий Степанович
-
Дагдаверян Рубен Карапетович
-
Тополян Степан
-
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Возба Гвада Шматович
-
Гагулия Иван Тигусьевич
-
Чкотуа Давид Савирович
-
Лакоба Роман Давидович
-
Чкотуа Точ
-
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Тополян Сурен Степанович
-
Мукаельян Андроник Пагосович
-
Малхосян Саркис Осипович
-
Калайджан Акоп Аветисович
-
Кикория Георгий Эмразович
-
Манукян Андраник Хачикович
-
Болдырев Сергей Палычев
-
Никитенко Петр Алексеевич
-
Акинчик Михаил Константинович
-
Гесьян Пагос Маркосович
-
Кошкарев Владимир Васильевич
-
Глушенко Николай Михайлович
-
Исаков Владимир Демьянович
-
Селиванов Александр Наумович
-
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Бакши Арон Исакович
-
Бганба Тимир Чичерович
-
Габискерия
-
Бойко Андрей Савельевич
-
Сангулия Нури Шабанович
-
Кондакчян Аршак Саркисович
-
Папазян Амаяк Петросович
-
Гелазаров Николай Антонович
-
Кабилия Федор Гуджевич
-
Оганесян Григорий Григорьевич
-
Морвин Василий Алексеевич
-
Цава Николай Павлович
-
Маркозия Платон Хатович
-
Татаренко Николай Васильевич
-
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Аракелов Вартан
-
Болтенко Демьян
-
Бечвая Бечивая
-
Барулин Семен Семенович
-
Бондаренко Василий Леонтьевич
-
Гамгия Кулин Кумович
-
Гогилава Варлам
1910
Головин Григорий Михайлович
Сухум
Григолия (Григолин) Меджит
Сухум
Дашхия Леон Бурдюкович
1912, Сухумский район
Джахуа Никанор
1913, Сухумский район
Дзидзигури Григорий
Сухум
Дудницкий Петр Брониславович
1908
Кондакчян Аршак Саркисович
1913, Сухум
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Куспарян Серон
1910, Сухумский район
Кухилава
1915
Кордава (Кордави) Иван Хохович
с. Анастасиевка, Сухумский район
Чаава (Чагава)
Сухумский район
Худжикян
1909, Сухумский район
Устян Леон
1915
Рязанцев Борис
Сухум
Рухая Григорий
Сухум
Пилипенко Степан (Станислав)
-
Папертян Завен
1910, Сухумский район
Овчаренко Петр
1912, Сухумский район.
Михайлов Иван Леонович
Сухум
Миквабия Баграт
Сухум
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Арджба (Аджба) Федор Иванович
-
Гармелия Ират Катинович
-
Бутба Куха Кунович
-
Бадровцев Михаял Петроевич
-
Ломия Ян Кафатович
1920
Джикия Шалва Бакеевич
-
Барцекян Погос Аветисович
-
Чакилян Сурен Аршанович
-
Джабда Мельусан Федотович
-
Данильян Георг Манукович
-
Алания Виктор Тимофеевич
-
Закария Ясон Павлович
-
Ашхаруа Маркот Кваткатович
-
Нарчилов Владимир Чурович
-
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Бабришов Михаил Петрович
-
Гулердава Демьян Григорьевич
-
Хуштубия Константин Николаевич
1914
Соселия Гудзули Зосимович
-
Барзуманян Харек
-
Амичба Арсен Николаевич
-
Амичба Далжа Елканович
1918
Гормелия Ират Катинович
-
Елиадзе Давид
1910
Кауба
1910
Шония Георгий Герасимович
1916
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Джодшуа Михаил Эстапович
Шония Георгий Герасимович
1916
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Хышма Гапи Чабаевич
Хандинета Бач Баламович
Коваленко Димитрий Васильевич
Гогуа Николай Константинович
Усатов Василий Семенович
Халваш Григорий Иванович
Труман Иоганес Юрьевич
Костяновский Александр Иосифович
Махалия Джота Кягусович
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Гварамия Сузар Темразович
Пичхая Шота Пропогович
Нинуа Мариан Караманович
Голандзия Кирилл Жагович
Дулоберидзе Шалва Антонович
Исаков Владимир Демьянович
Дукац Ависштой Георгиевич
Нанба Шарадын Рамхутович
Лардкомия Сардион Нарсович
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Королев Алексей Вл.
-
Шелия Митрофан Маркосович
-
Харчелава Нестор Романович
-
Шамба Яфа Сулейманович
-
Авидзба Кязим Николаевич
-
Ардзинба Шо. Мадирович
-
Пилия Ладико Шарофович
-
Авидзба Михаил Сулейманович
-
ФИО
Год рождения, населенный пункт
Кварчелия Митрофан Абрамович
-
Цулая Василий Парфилович
-
Какая Ашон Николаевич
-
Цвинария Туча Хатарович
-
Пипия Амроса Бгалович
-
Хвичия Илья Алексеевич
-
Цожба Григорий Иванович
-
Дзулая Арсентий Т.
-
Габечава Тарас Дм.
-
Матуа Вад. Хашович
-