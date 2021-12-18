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Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях при обороне Керченского полуострова
Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях при обороне Керченского полуострова
Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
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Воины Красной армии из Абхазии, участники Великой Отечественной войны, павшие в боях с немецкими и румынскими захватчиками при обороне Керченского полуострова, 1942 год.
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Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях при обороне Керченского полуострова

17:39 18.12.2021
© Sputnik / Евгений ХалдейСолдаты Красной Армии ведут бой в районе Керченского металлургического завода.
Солдаты Красной Армии ведут бой в районе Керченского металлургического завода. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Евгений Халдей
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Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Воины Красной армии из Абхазии, участники Великой Отечественной войны, павшие в боях с немецкими и румынскими захватчиками при обороне Керченского полуострова, 1942 год.

Гагра, Гагрский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Данильян Исак Александрович

-

Рагонян Аванес Арменович

-

Ексиджан Леон Месантович

-

Ексусян Ефрем Анисимович

-

Воронюк Василий Степанович

-

Дагдаверян Рубен Карапетович

-

Тополян Степан

-

Гудаутский район, село Лыхны

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Возба Гвада Шматович

-

Гагулия Иван Тигусьевич

-

Чкотуа Давид Савирович

-

Лакоба Роман Давидович

-

Чкотуа Точ

-

Сухумский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Тополян Сурен Степанович

-

Мукаельян Андроник Пагосович

-

Малхосян Саркис Осипович

-

Калайджан Акоп Аветисович

-

Кикория Георгий Эмразович

-

Манукян Андраник Хачикович

-

Болдырев Сергей Палычев

-

Никитенко Петр Алексеевич

-

Акинчик Михаил Константинович

-

Гесьян Пагос Маркосович

-

Кошкарев Владимир Васильевич

-

Глушенко Николай Михайлович

-

Исаков Владимир Демьянович

-

Селиванов Александр Наумович

-

Сухумский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Бакши Арон Исакович

-

Бганба Тимир Чичерович

-

Габискерия

-

Бойко Андрей Савельевич

-

Сангулия Нури Шабанович

-

Кондакчян Аршак Саркисович

-

Папазян Амаяк Петросович

-

Гелазаров Николай Антонович

-

Кабилия Федор Гуджевич

-

Оганесян Григорий Григорьевич

-

Морвин Василий Алексеевич

-

Цава Николай Павлович

-

Маркозия Платон Хатович

-

Татаренко Николай Васильевич

-

Сухумский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Аракелов Вартан

-

Болтенко Демьян

-

Бечвая Бечивая

-

Барулин Семен Семенович

-

Бондаренко Василий Леонтьевич

-

Гамгия Кулин Кумович

-

Гогилава Варлам

1910

Головин Григорий Михайлович

Сухум

Григолия (Григолин) Меджит

Сухум

Дашхия Леон Бурдюкович

1912, Сухумский район

Джахуа Никанор

1913, Сухумский район

Дзидзигури Григорий

Сухум

Дудницкий Петр Брониславович

1908

Кондакчян Аршак Саркисович

1913, Сухум

Сухумский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Куспарян Серон

1910, Сухумский район

Кухилава

1915

Кордава (Кордави) Иван Хохович

с. Анастасиевка, Сухумский район

Чаава (Чагава)

Сухумский район

Худжикян

1909, Сухумский район

Устян Леон

1915

Рязанцев Борис

Сухум

Рухая Григорий

Сухум

Пилипенко Степан (Станислав)

-

Папертян Завен

1910, Сухумский район

Овчаренко Петр

1912, Сухумский район.

Михайлов Иван Леонович

Сухум

Миквабия Баграт

Сухум

Очамчырский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Арджба (Аджба) Федор Иванович

-

Гармелия Ират Катинович

-

Бутба Куха Кунович

-

Бадровцев Михаял Петроевич

-

Ломия Ян Кафатович

1920

Джикия Шалва Бакеевич

-

Барцекян Погос Аветисович

-

Чакилян Сурен Аршанович

-

Джабда Мельусан Федотович

-

Данильян Георг Манукович

-

Алания Виктор Тимофеевич

-

Закария Ясон Павлович

-

Ашхаруа Маркот Кваткатович

-

Нарчилов Владимир Чурович

-

Очамчырский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Бабришов Михаил Петрович

-

Гулердава Демьян Григорьевич

-

Хуштубия Константин Николаевич

1914

Соселия Гудзули Зосимович

-

Барзуманян Харек

-

Амичба Арсен Николаевич

-

Амичба Далжа Елканович

1918

Гормелия Ират Катинович

-

Елиадзе Давид

1910

Кауба

1910

Шония Георгий Герасимович

1916

Галский район

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Джодшуа Михаил Эстапович

Шония Георгий Герасимович

1916

Бои за 66,3, (Маяк – Салынский район, полуостров Керчь, 1942)

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Хышма Гапи Чабаевич

Хандинета Бач Баламович

Коваленко Димитрий Васильевич

Гогуа Николай Константинович

Усатов Василий Семенович

Халваш Григорий Иванович

Труман Иоганес Юрьевич

Костяновский Александр Иосифович

Махалия Джота Кягусович

Бои за 66,3, (Маяк – Салынский район, полуостров Керчь, 1942)

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Гварамия Сузар Темразович

Пичхая Шота Пропогович

Нинуа Мариан Караманович

Голандзия Кирилл Жагович

Дулоберидзе Шалва Антонович

Исаков Владимир Демьянович

Дукац Ависштой Георгиевич

Нанба Шарадын Рамхутович

Лардкомия Сардион Нарсович

ВОИНЫ, УРОЖЕНЦЫ АБХАЗИИ, ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ В 1942 ГОДУ

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Королев Алексей Вл.

-

Шелия Митрофан Маркосович

-

Харчелава Нестор Романович

-

Шамба Яфа Сулейманович

-

Авидзба Кязим Николаевич

-

Ардзинба Шо. Мадирович

-

Пилия Ладико Шарофович

-

Авидзба Михаил Сулейманович

-

ВОИНЫ, УРОЖЕНЦЫ АБХАЗИИ, ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ В 1942 ГОДУ

ФИО

Год рождения, населенный пункт

Кварчелия Митрофан Абрамович

-

Цулая Василий Парфилович

-

Какая Ашон Николаевич

-

Цвинария Туча Хатарович

-

Пипия Амроса Бгалович

-

Хвичия Илья Алексеевич

-

Цожба Григорий Иванович

-

Дзулая Арсентий Т.

-

Габечава Тарас Дм.

-

Матуа Вад. Хашович

-

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