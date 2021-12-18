https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/sto-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036823933.html

Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29305... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T23:26+0300

2021-12-18T23:26+0300

2021-12-18T23:40+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 100 человек из 362 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19