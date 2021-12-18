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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/sto-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036823933.html
Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29305... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T23:26+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 100 человек из 362 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

23:26 18.12.2021 (обновлено: 23:40 18.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория "Гемотест" в Люберцах
Лаборатория Гемотест в Люберцах - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29305 человек.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 100 человек из 362 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
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