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Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29305... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T23:26+0300
2021-12-18T23:26+0300
2021-12-18T23:40+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 100 человек из 362 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Сто новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
23:26 18.12.2021 (обновлено: 23:40 18.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29305 человек.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 100 человек из 362 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.