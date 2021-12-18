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В пресс-центре Sputnik расскажут о проекте "Возвращение имени"
В пресс-центре Sputnik расскажут о проекте "Возвращение имени"
20 декабря в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени" (Абхазия) - поиск... 18.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-18T12:35+0300
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2021-12-18T12:35+0300
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В ходе пресс-конференции будут подведены итоги работы за 2020-2021 годы.В зале будут размещены останки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба. Участники: В пресс-конференции также примут участие курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Абхазия, поисковая группа проекта "Возвращение имени".
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абхазия, пресс-релизы
В пресс-центре Sputnik расскажут о проекте "Возвращение имени"
20 декабря в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени" (Абхазия) - поиск воинов Красной армии из Абхазии, участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.
В ходе пресс-конференции будут подведены итоги работы за 2020-2021 годы.
В зале будут размещены останки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба.
Григорий Скворцов – автор и руководитель военно-мемориального проекта "Возвращение имени" (Абхазия).
Игорь Нинуа – майор, начальник Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Абхазия.
В пресс-конференции также примут участие курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Абхазия, поисковая группа проекта "Возвращение имени".