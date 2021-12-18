https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/v-press-tsentre-sputnik-rasskazhut-o-proekte--vozvraschenie-imeni--1036812092.html

В пресс-центре Sputnik расскажут о проекте "Возвращение имени"

В пресс-центре Sputnik расскажут о проекте "Возвращение имени"

20 декабря в 12:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени" (Абхазия) - поиск... 18.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-18T12:35+0300

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2021-12-18T12:35+0300

пресс-центр

абхазия

пресс-релизы

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В ходе пресс-конференции будут подведены итоги работы за 2020-2021 годы.В зале будут размещены останки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба. Участники: В пресс-конференции также примут участие курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Абхазия, поисковая группа проекта "Возвращение имени".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, пресс-релизы