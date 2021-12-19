https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/dopolnitelnoe-vremya-tsurtsumiya-ob-otbore-abkhazskikh-sportsmenakh-v-sbornuyu-rossii--1036744940.html

Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России

Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России

Тренер по боксу Ираклий Цурцумия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как абхазские спортсмены, в частности, боксеры, попадают в сборную Россию, и о их... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T17:44+0300

2021-12-19T17:44+0300

2021-12-19T17:44+0300

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Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России

Абхазский спортсмен Даниил Квициния стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.По итогам соревнований Даниил Квициния вошел в состав сборной России 2008-2009 годов рождения.Другой абхазский спортсмен Кемал Возба выступал в весовой категории до 40 килограммов. Выиграв два боя и один проиграв, он завершил выступление на соревнованиях.Тренируют обоих спортсменов Эдуард Депелян и Ираклий Цурцумия.В беседе на радио тренер Цурцумия отметил, что выход даже одного спортсмена в состав сборной России, это уже хорошее достижение."Те ребята, которые не смогли на этих соревнованиях себя проявить, будут иметь возможность в 2022 году. Главное - готовиться к таким стартам, чтобы ребята попадали в национальную юношескую сборную России", - отметил Цурцумия.Абхазский тренер рассказал, какие перспективы открываются у спортсменов в составе сборной России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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