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Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России
Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России
Тренер по боксу Ираклий Цурцумия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как абхазские спортсмены, в частности, боксеры, попадают в сборную Россию, и о их... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T17:44+0300
2021-12-19T17:44+0300
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Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России
Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России
Абхазский спортсмен Даниил Квициния стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.По итогам соревнований Даниил Квициния вошел в состав сборной России 2008-2009 годов рождения.Другой абхазский спортсмен Кемал Возба выступал в весовой категории до 40 килограммов. Выиграв два боя и один проиграв, он завершил выступление на соревнованиях.Тренируют обоих спортсменов Эдуард Депелян и Ираклий Цурцумия.В беседе на радио тренер Цурцумия отметил, что выход даже одного спортсмена в состав сборной России, это уже хорошее достижение."Те ребята, которые не смогли на этих соревнованиях себя проявить, будут иметь возможность в 2022 году. Главное - готовиться к таким стартам, чтобы ребята попадали в национальную юношескую сборную России", - отметил Цурцумия.Абхазский тренер рассказал, какие перспективы открываются у спортсменов в составе сборной России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России

17:44 19.12.2021
Радио
Дополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменах в сборную России
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Тренер по боксу Ираклий Цурцумия в эфире радио Sputnik рассказал о том, как абхазские спортсмены, в частности, боксеры, попадают в сборную Россию, и о их дальнейших перспективах в большом спорте.
Абхазский спортсмен Даниил Квициния стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.
По итогам соревнований Даниил Квициния вошел в состав сборной России 2008-2009 годов рождения.
Другой абхазский спортсмен Кемал Возба выступал в весовой категории до 40 килограммов. Выиграв два боя и один проиграв, он завершил выступление на соревнованиях.
Тренируют обоих спортсменов Эдуард Депелян и Ираклий Цурцумия.
В беседе на радио тренер Цурцумия отметил, что выход даже одного спортсмена в состав сборной России, это уже хорошее достижение.
"Те ребята, которые не смогли на этих соревнованиях себя проявить, будут иметь возможность в 2022 году. Главное - готовиться к таким стартам, чтобы ребята попадали в национальную юношескую сборную России", - отметил Цурцумия.
Абхазский тренер рассказал, какие перспективы открываются у спортсменов в составе сборной России.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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