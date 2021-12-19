https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/eksperty-rasskazali-kak-mozhno-vychislit-psevdoprivitykh-ot-covid-19---1036827321.html

Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19

Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19

Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ, молекулярный биолог Сергей Петров, почетный сотрудник МВД... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T15:12+0300

2021-12-19T15:12+0300

2021-12-19T15:12+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/13/1036827291_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_3318acfee461cf1ddcbab7922463e51b.jpg

Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19 Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19

Подавляющее большинство людей, заболевших после прививки, купили поддельный сертификат. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, псевдопривитых позволяет выявлять особый маркер, который показывает количество антител к препарату. Если их нет, значит человек не прививался. А ведь из-за дезинформации врачей может быть упущено время. Зачем люди идут на обман и чем грозит покупка поддельных сертификатов? - обсуждаем на радио Sputnik.Полная версию беседа в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио