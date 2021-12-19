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Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19
Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19
Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ, молекулярный биолог Сергей Петров, почетный сотрудник МВД... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
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Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19
Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19
Подавляющее большинство людей, заболевших после прививки, купили поддельный сертификат. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, псевдопривитых позволяет выявлять особый маркер, который показывает количество антител к препарату. Если их нет, значит человек не прививался. А ведь из-за дезинформации врачей может быть упущено время. Зачем люди идут на обман и чем грозит покупка поддельных сертификатов? - обсуждаем на радио Sputnik.Полная версию беседа в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19

15:12 19.12.2021
Радио
Эксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19
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Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ, молекулярный биолог Сергей Петров, почетный сотрудник МВД, профессор кафедры безопасности МПГУ в эфире радио Sputnik рассказали, как врачи вычисляют псевдопривитых.
Подавляющее большинство людей, заболевших после прививки, купили поддельный сертификат. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, псевдопривитых позволяет выявлять особый маркер, который показывает количество антител к препарату. Если их нет, значит человек не прививался. А ведь из-за дезинформации врачей может быть упущено время. Зачем люди идут на обман и чем грозит покупка поддельных сертификатов? - обсуждаем на радио Sputnik.
Полная версию беседа в аудиофайле.
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