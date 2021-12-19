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Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи
Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сочи для участия в переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T17:56+0300
2021-12-19T17:56+0300
2021-12-19T18:22+0300
в абхазии
новости
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инал ардзинба
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сочи для участия в переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.Встреча пройдет в понедельник, 20 декабря. В рамках переговоров стороны планируют обменяться мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений Абхазии и России, а также внешнеполитической координации и региональной безопасности.Это будет первая встреча Инала Ардзинба в качестве министра иностранных дел Абхазии с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сергей лавров, инал ардзинба
Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи
17:56 19.12.2021 (обновлено: 18:22 19.12.2021) СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сочи для участия в переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Встреча пройдет в понедельник, 20 декабря.
В рамках переговоров стороны планируют обменяться мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений Абхазии и России, а также внешнеполитической координации и региональной безопасности.
Это будет первая встреча Инала Ардзинба в качестве министра иностранных дел Абхазии с главой МИД России Сергеем Лавровым.