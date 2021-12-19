https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-provedut-peregovory-v-sochi-1036830191.html

Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи

Главы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сочи для участия в переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T17:56+0300

2021-12-19T17:56+0300

2021-12-19T18:22+0300

в абхазии

новости

сергей лавров

инал ардзинба

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сочи для участия в переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.Встреча пройдет в понедельник, 20 декабря. В рамках переговоров стороны планируют обменяться мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений Абхазии и России, а также внешнеполитической координации и региональной безопасности.Это будет первая встреча Инала Ардзинба в качестве министра иностранных дел Абхазии с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сергей лавров, инал ардзинба