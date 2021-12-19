https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/nadezhda-topuridze-o-smerti-sestry-liany-posle-my-vse-dali-klyatvu-i-poshli-na-front----1036826894.html

Надежда Топуридзе о смерти сестры Лианы: мы все дали клятву и пошли на фронт

Надежда Топуридзе о смерти сестры Лианы: мы все дали клятву и пошли на фронт

О страшных обстоятельствах гибели Героя Абхазии, Лианы Топуридзе, о том, как родные пробрались в оккупированный Сухум для того, чтобы попытаться помочь, и как... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T13:12+0300

2021-12-19T13:12+0300

2021-12-19T13:43+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

подкасты

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Надежда Топуридзе о смерти сестры Лианы: после мы все дали клятву и пошли на фронт Надежда Топуридзе о смерти сестры Лианы: после мы все дали клятву и пошли на фронт

16 декабря исполнилось бы 50 лет Герою Абхазии – Лиане Топуридзе, она была студенткой АГУ географического факультета, когда началась Отечественная война народа Абхазии в 1992 году. Лионелла Топуридзе, не сказав ни слова семье, пошла на фронт в первые дни войны, она была жизнерадостной и очень красивой, вспоминает ее сестра Надежда."Она с Мананой (ред. Манана Дбар – однополчанка Лианы Топуридзе) наткнулись на грузин. Ее поймали и взяли в плен. Когда Манана прибежала в часть, где они были, чеченцы ринулись, чтоб спасти ее, один из них даже погиб. Мой средний брат был в разведгруппе у Владимира Авидзба. Он услышал, что она в плен попала, но никому ничего не сказал. Они поиздевались зверски над ней, насиловали, и выбросили ее в Ачадаре. Ехал армянин и увидел, что валяется истерзанная девочка, он ее взял и привез в больницу. Там работала моя соседка, она позвонила на Звандрипш на станцию, где дежурил наш знакомый, и рассказала, что Лика в тяжелом состоянии лежит на полу в больнице. Тогда были проходы. По национальности мы грузинами были. Сняли абхазский листочек на паспорте, поговорили с абхазами и нас пропустили. Мы объяснили ситуацию. Многие же нас знали. Абхазские листы мы приклеили на ноги и прошли", - сказала Надежда. Надежда рассказала, как сестра умерла на руках, и какие слова ее были последними. "Мы сразу пришли в больницу, а там наша Лика лежит на полу без сознания. Никто помощь ей не оказал. Я подошла к водителю скорой помощи и попросила отвезти нас в больницу, где нам бы могли оказать помощь, и он нас отвез в первую больницу, на Бараташвили. У нее была 4 группа крови, резус - отрицательный. С большим трудом я кровь достала. Там рядом лежал гвардеец раненый, он подошел и сказал: "абхазская снайперша будет жить?", - и вылил кровь. В это время у Лики пошел хрип, она стала умирать, я подложила ей руку под голову, она открыла глаза и сказала: "не говори никому в каком виде я была". Так, на левой руке она у меня умерла", - вспоминает Надежда. Надежда рассказала, как в оккупированном Сухуме две сестры в сильный дождь копали могилу для своей младшей, как после обмена все братья и сёстры, дав клятву, пошли воевать. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отечественная война народа абхазии (1992-1993), подкасты, аудио