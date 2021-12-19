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Новые классы и лаборатории появились в Сухумском колледже после ремонта
Новые классы и лаборатории появились в Сухумском колледже после ремонта
Ремонтные работы в Сухумском государственном индустриальном колледже начались в феврале 2019 года. Восстановление проводилось в рамках совместной программы... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T11:31+0300
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СУХУМ, 19 дек- Sputnik. После ремонта в Сухумском государственном индустриальном колледже появились лаборатория электротехники, автолаборатория, компьютерный класс и класс профориентации, рассказала в интервью радио Sputnik директор колледжа Светлана Габлия.По ее словам, был полностью отремонтирован первый этаж, где появилось шесть аудиторий и новые языковые классы. Все помещения оборудованы необходимой техникой и инвентарем, подчеркнула директор.Она добавила, что летом 2022 года планируется начать ремонтные работы во втором крыле здания, где в первую очередь необходимо менять крышу.В Сухумском государственном индустриальному колледже обучаются 326 студентов. В колледже представлены такие специальности как техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, радиосвязь, радиовещание и телевидение, гостиничный сервис,банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, электрооборудование предприятии и гражданских зданий.
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новости, сухум
Новые классы и лаборатории появились в Сухумском колледже после ремонта
11:31 19.12.2021 (обновлено: 11:32 19.12.2021)
Ремонтные работы в Сухумском государственном индустриальном колледже начались в феврале 2019 года. Восстановление проводилось в рамках совместной программы Евросоюза и программы развития ООН по улучшению средне-профессионального образования.
СУХУМ, 19 дек- Sputnik. После ремонта в Сухумском государственном индустриальном колледже появились лаборатория электротехники, автолаборатория, компьютерный класс и класс профориентации, рассказала в интервью радио Sputnik директор колледжа Светлана Габлия.
По ее словам, был полностью отремонтирован первый этаж, где появилось шесть аудиторий и новые языковые классы. Все помещения оборудованы необходимой техникой и инвентарем, подчеркнула директор.
"Полностью были обновлены пол, потолок, стены, нам сделали теплый пол, на первом и втором этаже поменяли окна, поставили решетки, самое главное - поменяли часть крыши, в коридорах поменяли кафель, отремонтировали лестницу, перила", - рассказала Габлия.
Она добавила, что летом 2022 года планируется начать ремонтные работы во втором крыле здания, где в первую очередь необходимо менять крышу.
В Сухумском государственном индустриальному колледже обучаются 326 студентов. В колледже представлены такие специальности как техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, радиосвязь, радиовещание и телевидение, гостиничный сервис,банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, электрооборудование предприятии и гражданских зданий.