https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/pravda-tela-kak-poluchit-vitamin-d-i-pochemu-zagar-dlya-etogo-bespolezen-1036812814.html

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен

"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен

Для чего нужен витамин D, как распознать его нехватку, и можно ли получить его, начав есть определенные продукты (например, рыбу и орехи)? 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T10:39+0300

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"Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен "Правда тела". Как получить витамин D и почему загар для этого бесполезен

Лежать под солнцем в Египте и загорать в Сочи “чтобы насытить организм витамином D” - на самом деле бесполезно: загар не только вреден, но и практически не влияет на нормальное содержание витамина в коже. Что происходит с нашей кожей при воздействии солнечных лучей (и как ультрафиолет повреждает наши белки)? Можно ли, не сдавая анализ на витамин D, сразу начинать его пить? Объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко.01:45 “Загар не имеет никакого значения для нормального содержания витамина D в коже”02:43 Что такое витамин D305:00 Таиланд, Египет: где солнце активнее и опаснее06:14 Витамин D: зачем о нем беспокоиться и как компенсировать нехватку09:09 Как понять, есть ли у вас нехватка витамина D11:35 Почему лучше сделать два скрининга под наблюдением доктора14:35 На что влияет омега-3: текучесть крови16:28 Нужно ли, чтобы усвоить витамин D, принимать его с определенными продуктами17:45 Из каких продуктов можно получить витамин D, и можно ли его получить только из едыСлушайте подкасты РИА Новости.

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