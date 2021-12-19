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Штормовое предупреждение объявлено из-за снегопада в горах Сочи
Штормовое предупреждение объявлено из-за снегопада в горах Сочи
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Сильный снег ожидается в горах Сочи 20 декабря, в связи с чем ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, сообщает... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Сильный снег ожидается в горах Сочи 20 декабря, в связи с чем ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, сообщает РИА Новости."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в течение суток 20 декабря, а также ночью и утром 21 декабря …в горной зоне г. Сочи ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.Ранее в администрации курорта предупреждали, что в прибрежной зоне Сочи с 20 по 21 декабря пройдет сильный дождь с грозой, над морем возможно образование смерчей, коммунальные службы города были переведены в усиленный режим работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/v-sochi-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-vozmozhnykh-smerchey-1036813963.html
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Штормовое предупреждение объявлено из-за снегопада в горах Сочи

17:32 19.12.2021
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаснеженные елки. Архивное фото.
Заснеженные елки. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Сильный снег ожидается в горах Сочи 20 декабря, в связи с чем ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, сообщает РИА Новости.
"По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в течение суток 20 декабря, а также ночью и утром 21 декабря …в горной зоне г. Сочи ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.
Ранее в администрации курорта предупреждали, что в прибрежной зоне Сочи с 20 по 21 декабря пройдет сильный дождь с грозой, над морем возможно образование смерчей, коммунальные службы города были переведены в усиленный режим работы.
Смерч. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
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