https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-iz-za-snegopada-v-gorakh-sochi-1036829613.html

Штормовое предупреждение объявлено из-за снегопада в горах Сочи

Штормовое предупреждение объявлено из-за снегопада в горах Сочи

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Сильный снег ожидается в горах Сочи 20 декабря, в связи с чем ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, сообщает... 19.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-19T17:32+0300

2021-12-19T17:32+0300

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Сильный снег ожидается в горах Сочи 20 декабря, в связи с чем ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, сообщает РИА Новости."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в течение суток 20 декабря, а также ночью и утром 21 декабря …в горной зоне г. Сочи ожидается сильный снег", - говорится в сообщении.Ранее в администрации курорта предупреждали, что в прибрежной зоне Сочи с 20 по 21 декабря пройдет сильный дождь с грозой, над морем возможно образование смерчей, коммунальные службы города были переведены в усиленный режим работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/v-sochi-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-vozmozhnykh-smerchey-1036813963.html

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