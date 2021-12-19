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Выстрел в спину: кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
Выстрел в спину: кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
Пять лет назад, 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T09:20+0300
2021-12-19T09:21+0300
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За что был убит дипломат и кто ответил за это преступление, читайте в материале Ксении Марсиной для РИА Новости. С криками "Аллах акбар!" молодой человек выхватил пистолет и выстрелил в спину российскому дипломату. Камера, снимавшая Андрея Карлова крупным планом, несколько раз дернулась. Террорист продолжал орать и угрожать оружием — пока его не ликвидировал прибывший спецназ. Расследование теракта продолжалось четыре года, обвиняемые получили от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Но ради чего было это убийство, неясно до сих пор.Плохо охранялиДевятнадцатого декабря 2016-го посол открывал выставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Мероприятие, подготовленное дипмиссией, проходило в Центре современного искусства в Анкаре.Дипломат подошел к стойке-пюпитру и начал выступление. За спиной стоял молодой человек в черном костюме — многие приняли его за телохранителя. После выстрелов кто-то упал на пол, кто-то выбежал из зала. Продолжая палить в потолок, экстремист кричал: "Вы помните Сирию, вы помните Алеппо! Мы не оставим вас в покое! Меня остановит только смерть!" Вскоре его ликвидировали.Андрея Геннадьевича отвезли в больницу, но он скончался не приходя в сознание."Я молилась, чтобы выжил, любой, пусть даже парализованный, — вспоминает вдова Марина Карлова. — В акте вскрытия написано, что Андрей упал с высоты своего роста, ударился затылком, видимо, потерял сознание. Террорист прострелил ему позвоночник в трех местах".Дипломату посмертно присвоили звание Героя России. Улице, на которой находится российское посольство, дали его имя.Снова ГюленУбийца — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Окончив полицейский колледж в Измире, он два с половиной года проработал в департаменте специальных сил полиции Анкары. На выставку прошел за пятнадцать минут до прибытия посла, показав на входе служебное удостоверение.В его квартире полиция нашла записку: назвав США и Россию злом, он пообещал "убить посла одной из этих стран". Но главу американской дипмиссии хорошо охраняют, поэтому выбор пал на российского дипломата. Обеспечивать безопасность послов и их семей по международному праву обязана принимающая сторона. Посольским охранникам запрещено носить оружие. Карлова действительно плохо охраняли.Турецкие власти сразу заявили о теракте. Возложили ответственность на оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в Пенсильвании с 1999-го, и созданное им движение FETO.Сам религиозный деятель — главный политический оппонент турецких властей и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана — причастность к убийству посла отрицает. Отвергает он и обвинения в организации неудавшегося военного переворота в июле того же 2016-го. FETO в Турции запретили и признали террористическим.На угрозы не реагировалиУбить российского дипломата собирались еще в июне 2016-го. Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (ужин в месяц Рамадан) для послов, но отбыл в командировку."Андрей что-то предчувствовал. Мы как-то ехали с ним в машине и вдруг он сказал: "Марина, если я крикну "ложись", ты быстро ляжешь на пол, не задавая вопросов". Я спросила: а как же ты? Мне стало не по себе, но он был спокойным. Я поняла, что поступали угрозы. Потом мне это подтвердили. Но никто на них не отреагировал", — рассказывает вдова.Дело расследовали более четырех лет. "Я передала все полномочия по защите моих интересов в суде посольству России в Турции. Написала доверенность. Меня приглашали на первое заседание, но я отказалась, это слишком тяжело", — пояснила Марина Карлова.Приговоры вынесли весной этого года. Некоторые из 28 обвиняемых по-прежнему в розыске. На скамью подсудимых усадили 18 человек.Вдову погибшего просто известили, что "процесс состоялся, виновные осуждены". Ни одного из них она не знает.В обвинительном приговоре — все то же FETO, которое, по версии следствия, организовало "провокацию, направленную на ухудшение российско-турецких отношений"."В Анкаре признали, что ошибались"В 2013-м Алтынташ, еще учась в полицейской академии, несколько раз приходил на мероприятия FETO. Но после громкого политического скандала вокруг "гюленистов" оборвал все связи с этим движением.Знакомые рассказали на суде, что он посещал религиозные собрания, очень интересовался исламом, при этом его высказывания и рассуждения становились все радикальнее. Но следствие уверено, что он все же был "гюленистом".Его сильно волновали действия российских военных в САР, особенно наступательная операция на Алеппо. Он несколько раз гуглил, как попасть в Сирию, перечислял деньги структурам, поддерживающим радикальные группировки, делился опасными мыслями в одном из чатов. Критиковал собственную семью за недостаточную религиозность.На его компьютере и телефоне нашли несколько видео джихадистов. За убийство посла Алтынташа похвалили на аккаунтах, связанных с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"*. Слова, которые выкрикивал убийца, напоминают песню-гимн "Джебхат ан-Нусры"*.Востоковед-международник Юрий Мавашев не исключает, что от общественности все же скрыли часть информации. "Для Турции было очень важно наказать виновных. Не только ради семьи Андрея Геннадьевича, но и в целях безопасности, — пояснил тюрколог. — В Анкаре признали, что ошибались, поддерживая незаконные вооруженные формирования, связанные с запрещенными в России террористическими организациями. Однако на международном уровне турецкие власти это не озвучили".Связи Алтынташа с радикальными исламистами интересовали следователей меньше, чем его контакты со сторонниками Фетхуллаха Гюлена. А мотивацию ограничили желанием навредить отношениям Москвы и Анкары. Трагический инцидент, как отмечают в российском МИД, действительно оставил "тяжелый след в истории".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://sputnik-abkhazia.ru/20161221/zvanie-geroya-rossii-prisvoeno-andreyu-karlovu-posmertno-1020103899.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20171219/inar-gicba-ob-andree-karlove-s-bolshim-vnimaniem-otnosilsya-k-abxazii-1022710278.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20161220/gicba-ob-andree-karlove-ego-imya-navsegda-vpisano-v-istoriyu-diplomatii-1020094452.html
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в мире, россия, турция

Выстрел в спину: кто ответил за смерть посла Андрея Карлова

09:20 19.12.2021 (обновлено: 09:21 19.12.2021)
© Посольство России в Турции / Перейти в фотобанкСовершено покушение на посла РФ Андрея Карлова в Анкаре
Совершено покушение на посла РФ Андрея Карлова в Анкаре - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Посольство России в Турции
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Пять лет назад, 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.
За что был убит дипломат и кто ответил за это преступление, читайте в материале Ксении Марсиной для РИА Новости.
С криками "Аллах акбар!" молодой человек выхватил пистолет и выстрелил в спину российскому дипломату. Камера, снимавшая Андрея Карлова крупным планом, несколько раз дернулась. Террорист продолжал орать и угрожать оружием — пока его не ликвидировал прибывший спецназ. Расследование теракта продолжалось четыре года, обвиняемые получили от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Но ради чего было это убийство, неясно до сих пор.

Плохо охраняли

Девятнадцатого декабря 2016-го посол открывал выставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Мероприятие, подготовленное дипмиссией, проходило в Центре современного искусства в Анкаре.
Дипломат подошел к стойке-пюпитру и начал выступление. За спиной стоял молодой человек в черном костюме — многие приняли его за телохранителя. После выстрелов кто-то упал на пол, кто-то выбежал из зала. Продолжая палить в потолок, экстремист кричал: "Вы помните Сирию, вы помните Алеппо! Мы не оставим вас в покое! Меня остановит только смерть!" Вскоре его ликвидировали.
Андрея Геннадьевича отвезли в больницу, но он скончался не приходя в сознание.
© Sputnik Искандар Аминов / Перейти в фотобанкМероприятия памяти посла РФ в Турции А. Карлова за рубежом
Мероприятия памяти посла РФ в Турции А. Карлова за рубежом - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
Мероприятия памяти посла РФ в Турции А. Карлова за рубежом
© Sputnik Искандар Аминов
/
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"Я молилась, чтобы выжил, любой, пусть даже парализованный, — вспоминает вдова Марина Карлова. — В акте вскрытия написано, что Андрей упал с высоты своего роста, ударился затылком, видимо, потерял сознание. Террорист прострелил ему позвоночник в трех местах".
Дипломату посмертно присвоили звание Героя России. Улице, на которой находится российское посольство, дали его имя.
© Sputnik / Эрай Эркылыч / Перейти в фотобанкУлица в Анкаре переименована в честь посла РФ А. Карлова
Улица в Анкаре переименована в честь посла РФ А. Карлова - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
Улица в Анкаре переименована в честь посла РФ А. Карлова
© Sputnik / Эрай Эркылыч
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Снова Гюлен

Убийца — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Окончив полицейский колледж в Измире, он два с половиной года проработал в департаменте специальных сил полиции Анкары. На выставку прошел за пятнадцать минут до прибытия посла, показав на входе служебное удостоверение.
В его квартире полиция нашла записку: назвав США и Россию злом, он пообещал "убить посла одной из этих стран". Но главу американской дипмиссии хорошо охраняют, поэтому выбор пал на российского дипломата. Обеспечивать безопасность послов и их семей по международному праву обязана принимающая сторона. Посольским охранникам запрещено носить оружие. Карлова действительно плохо охраняли.
Турецкие власти сразу заявили о теракте. Возложили ответственность на оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в Пенсильвании с 1999-го, и созданное им движение FETO.
Сам религиозный деятель — главный политический оппонент турецких властей и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана — причастность к убийству посла отрицает. Отвергает он и обвинения в организации неудавшегося военного переворота в июле того же 2016-го. FETO в Турции запретили и признали террористическим.
Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2016
Звание Героя России присвоено Андрею Карлову посмертно
21 декабря 2016, 16:27

На угрозы не реагировали

Убить российского дипломата собирались еще в июне 2016-го. Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (ужин в месяц Рамадан) для послов, но отбыл в командировку.
"Андрей что-то предчувствовал. Мы как-то ехали с ним в машине и вдруг он сказал: "Марина, если я крикну "ложись", ты быстро ляжешь на пол, не задавая вопросов". Я спросила: а как же ты? Мне стало не по себе, но он был спокойным. Я поняла, что поступали угрозы. Потом мне это подтвердили. Но никто на них не отреагировал", — рассказывает вдова.
Дело расследовали более четырех лет. "Я передала все полномочия по защите моих интересов в суде посольству России в Турции. Написала доверенность. Меня приглашали на первое заседание, но я отказалась, это слишком тяжело", — пояснила Марина Карлова.
Приговоры вынесли весной этого года. Некоторые из 28 обвиняемых по-прежнему в розыске. На скамью подсудимых усадили 18 человек.

Шестерых оправдали, остальным дали от пяти до девяти лет тюрьмы, пятеро получили пожизненное. По статье о терроризме проходили двое: Шахин Сегют из FETO и Салих Йылмаз, непосредственный куратор убийцы Андрея Карлова. Бывший сотрудник спецслужб, Вехби Кюршадщ Акалын проведет остаток дней за решеткой. Считается, что именно он сообщал FETO сведения о дипломате.

Вдову погибшего просто известили, что "процесс состоялся, виновные осуждены". Ни одного из них она не знает.
В обвинительном приговоре — все то же FETO, которое, по версии следствия, организовало "провокацию, направленную на ухудшение российско-турецких отношений".
Инар Гицба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2017
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"В Анкаре признали, что ошибались"

В 2013-м Алтынташ, еще учась в полицейской академии, несколько раз приходил на мероприятия FETO. Но после громкого политического скандала вокруг "гюленистов" оборвал все связи с этим движением.
Знакомые рассказали на суде, что он посещал религиозные собрания, очень интересовался исламом, при этом его высказывания и рассуждения становились все радикальнее. Но следствие уверено, что он все же был "гюленистом".
Его сильно волновали действия российских военных в САР, особенно наступательная операция на Алеппо. Он несколько раз гуглил, как попасть в Сирию, перечислял деньги структурам, поддерживающим радикальные группировки, делился опасными мыслями в одном из чатов. Критиковал собственную семью за недостаточную религиозность.
На его компьютере и телефоне нашли несколько видео джихадистов. За убийство посла Алтынташа похвалили на аккаунтах, связанных с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"*. Слова, которые выкрикивал убийца, напоминают песню-гимн "Джебхат ан-Нусры"*.
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Востоковед-международник Юрий Мавашев не исключает, что от общественности все же скрыли часть информации. "Для Турции было очень важно наказать виновных. Не только ради семьи Андрея Геннадьевича, но и в целях безопасности, — пояснил тюрколог. — В Анкаре признали, что ошибались, поддерживая незаконные вооруженные формирования, связанные с запрещенными в России террористическими организациями. Однако на международном уровне турецкие власти это не озвучили".
Связи Алтынташа с радикальными исламистами интересовали следователей меньше, чем его контакты со сторонниками Фетхуллаха Гюлена. А мотивацию ограничили желанием навредить отношениям Москвы и Анкары. Трагический инцидент, как отмечают в российском МИД, действительно оставил "тяжелый след в истории".
*Запрещенная в России террористическая организация.
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