https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/bzhaniya-pozdravil-sotrudnikov-i-veteranov-sgb-s-professionalnym-prazdnikom-1036836439.html

Бжания поздравил сотрудников и ветеранов СГБ с профессиональным праздником

Бжания поздравил сотрудников и ветеранов СГБ с профессиональным праздником

В понедельник 20 декабря в Абхазии и России отмечается День работника органов государственной безопасности. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T11:40+0300

2021-12-20T11:40+0300

2021-12-20T11:47+0300

в абхазии

новости

служба безопасности республики абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/08/1031426336_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_72b17976e0570d63309aff5e376ed353.jpg

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с профессиональным праздником."Товарищи офицеры! Хочу поздравить вас, а также ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником! Вы защищаете национальную безопасность нашей страны, суверенитет. Для многих ваша работа является незаметной. Но от вашего каждодневного труда зависит безопасность нашего государства", – говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что эта почетная и сложная профессия, требующая особых навыков, самоотверженности и отваги.Бжания поблагодарил действующих сотрудников СГБ за службу и пожелал им успехов в работе и дальнейшего славного пути.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, служба безопасности республики абхазия