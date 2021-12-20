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Бжания поздравил сотрудников и ветеранов СГБ с профессиональным праздником
11:40 20.12.2021 (обновлено: 11:47 20.12.2021)
В понедельник 20 декабря в Абхазии и России отмечается День работника органов государственной безопасности.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с профессиональным праздником.
"Товарищи офицеры! Хочу поздравить вас, а также ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником! Вы защищаете национальную безопасность нашей страны, суверенитет. Для многих ваша работа является незаметной. Но от вашего каждодневного труда зависит безопасность нашего государства", – говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что эта почетная и сложная профессия, требующая особых навыков, самоотверженности и отваги.
"Товарищи офицеры! Хочу поздравить вас, а также ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником! Вы защищаете национальную безопасность нашей страны, суверенитет. Для многих ваша работа является незаметной. Но от вашего каждодневного труда зависит безопасность нашего государства", – говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что эта почетная и сложная профессия, требующая особых навыков, самоотверженности и отваги.
Во все времена сотрудники органов государственной безопасности Республики Абхазия проявляли свой высокий профессионализм, с честью выполняли поставленные перед ними задачи. Хотел бы сказать слова особой благодарности ветеранам и пожелать вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья и благополучия.
Бжания поблагодарил действующих сотрудников СГБ за службу и пожелал им успехов в работе и дальнейшего славного пути.