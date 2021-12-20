https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-v-abkhazii-prevysilo-37-tysyach-1036846795.html

Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 678 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 144 из них, сообщает... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T22:46+0300

2021-12-20T22:46+0300

2021-12-20T22:49+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 678 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 144 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составило 37038 человек. Из них выздоровели 29549 человек.В Гудаутском ковидном госпиталей умерла женщина 80 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 550 летальных случаев.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 74 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, состояние здоровья 10 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.

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новости