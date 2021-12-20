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Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 678 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 144 из них, сообщает... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T22:46+0300
2021-12-20T22:46+0300
2021-12-20T22:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 678 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 144 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составило 37038 человек. Из них выздоровели 29549 человек.В Гудаутском ковидном госпиталей умерла женщина 80 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 550 летальных случаев.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 74 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, состояние здоровья 10 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
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новости
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч
22:46 20.12.2021 (обновлено: 22:49 20.12.2021)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 678 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 144 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составило 37038 человек. Из них выздоровели 29549 человек.
В Гудаутском ковидном госпиталей умерла женщина 80 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 550 летальных случаев.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 74 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, состояние здоровья 10 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.