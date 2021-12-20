https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/gabliya-o-postavke-uchebnikov-iz-moskvy-v-abkhaziyu-zamechatelnyy-podarok-k-novomu-godu-1036843241.html

Габлия о поставке учебников из Москвы в Абхазию: замечательный подарок к Новому году

Габлия о поставке учебников из Москвы в Абхазию: замечательный подарок к Новому году

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия сообщил журналистам о том, что из Москвы в Абхазию отправлена первая партия школьных учебников. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T18:43+0300

2021-12-20T18:43+0300

2021-12-20T18:56+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/14/1036843204_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_46eb9e820bc42bb20df6451fd24db668.jpg

Габлия о поставке учебников из Москвы в Абхазию: замечательный подарок к Новому году Габлия о поставке учебников из Москвы в Абхазию: замечательный подарок к Новому году

Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия находится в Москве с рабочим визитом.Благодаря поддержке российского руководства в Абхазию отправлены учебники для 1-7 классов, это покроет всю потребность республики, рассказал Габлия.По мнению министра, это замечательный подарок к Новому году и ощутимая помощь в развитии системы образования."Это огромный подарок к Новому году для детей, родителей и, конечно же, педагогов. Благодарю министерство просвещения России, министерство экономического развития, фонд "Русский мир", которые организовали решение данного вопроса, остро стоявшего на протяжении многих лет. Мы рады принять такую неоценимую помощь", - сказал Инал Габлия.Министр сообщил, что груз уже в пути и это первый этап поставки, а второй этап поставки учебников для 8-11 классов ожидается в феврале."Учебники будут напрямую розданы по школам, каждый директор будет материально ответственен за сохранность учебников. Мы будем способствовать тому, чтобы данная помощь ценилась нашими детьми и педагогами. Мы обязаны сохранить учебники в надлежащем виде на ближайшие пять лет для передачи будущему поколению. Настоятельно прошу руководителей школьных учреждений тщательно следить за этим вопросом", - сказал Габлия.Он поблагодарил руководство Абхазии, в частности, министерство финансов, министерство экономики и фонд "Амшра", которые помогали с доставкой груза и его приемкой. Габлия также сообщил, что планируется проведение методических семинаров для педагогов Абхазии с привлечением российских специалистов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио