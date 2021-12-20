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Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения
Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения
Главврач Ткуарчалской Центральная районной больницы Лали Гаргулия в интервью радио Sputnik рассказала об эпидситуации в районе и о рекомендациях медиков... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T14:51+0300
2021-12-20T14:51+0300
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Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения
Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения
По словам главврача Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия, ситуация в районе остается сложной."Сегодня у нас 57 человек сдали ПЦР-анализы. Ситуация пока не улучшается, думаю, карантин будет продлен по району. Пока сложно сказать на какое время, все будет зависеть от ситуации. Вечером будем ждать результатов ПЦР-анализов и уже дальше принимать решения по поводу карантина. По решению главы администрации района, оперштаба и СЭС был введен карантин неделю назад, количество пациентов добавлялось каждый день. Мы будем рекомендовать оперштабу продление карантина, учитывая ситуацию", – сказала Гаргулия.По словам врача, темпы вакцинации снизились, в Ткуарчалском районе на сегодняшний день привилось более 580 человек.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения
14:51 20.12.2021 (обновлено: 18:56 20.12.2021)
Главврач Ткуарчалской Центральная районной больницы Лали Гаргулия в интервью радио Sputnik рассказала об эпидситуации в районе и о рекомендациях медиков, которые они собираются озвучить на заседании оперштаба района.
По словам главврача Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия, ситуация в районе остается сложной.
"Сегодня у нас 57 человек сдали ПЦР-анализы. Ситуация пока не улучшается, думаю, карантин будет продлен по району. Пока сложно сказать на какое время, все будет зависеть от ситуации. Вечером будем ждать результатов ПЦР-анализов и уже дальше принимать решения по поводу карантина. По решению главы администрации района, оперштаба и СЭС был введен карантин неделю назад, количество пациентов добавлялось каждый день. Мы будем рекомендовать оперштабу продление карантина, учитывая ситуацию", – сказала Гаргулия.
По словам врача, темпы вакцинации снизились, в Ткуарчалском районе на сегодняшний день привилось более 580 человек.
Полная версия беседы в аудиофайле.