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Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения

Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения

Главврач Ткуарчалской Центральная районной больницы Лали Гаргулия в интервью радио Sputnik рассказала об эпидситуации в районе и о рекомендациях медиков... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T14:51+0300

2021-12-20T14:51+0300

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Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения Гаргулия об эпидситуации в Ткуарчалском районе: пока нет улучшения

По словам главврача Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия, ситуация в районе остается сложной."Сегодня у нас 57 человек сдали ПЦР-анализы. Ситуация пока не улучшается, думаю, карантин будет продлен по району. Пока сложно сказать на какое время, все будет зависеть от ситуации. Вечером будем ждать результатов ПЦР-анализов и уже дальше принимать решения по поводу карантина. По решению главы администрации района, оперштаба и СЭС был введен карантин неделю назад, количество пациентов добавлялось каждый день. Мы будем рекомендовать оперштабу продление карантина, учитывая ситуацию", – сказала Гаргулия.По словам врача, темпы вакцинации снизились, в Ткуарчалском районе на сегодняшний день привилось более 580 человек.Полная версия беседы в аудиофайле.

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