Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/gulrypsh-popal-v-desyatku-nedorogikh-napravleniy-otdykha-po-itogam-2021-goda-1036835217.html
Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года
Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где в 2021 году можно было отдохнуть менее чем за две тысячи рублей в сутки. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T10:21+0300
2021-12-20T10:39+0300
в абхазии
отдых в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102980/64/1029806425_0:82:1620:993_1920x0_80_0_0_ef5f426b404fde07fde9afab44446ac0.jpg
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Поселок Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха у российских туристов по итогам 2021 года, сообщает Tvil.ru.Бюджетный турист мог отдохнуть в Гулрыпше менее чем за 1200 рублей в сутки в этом году. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для бюджетного отдыха в уходящем году от 1 до 15 ночей и тратили на проживание от 1 до 1,7 тысячи рублей в сутки за одного человека. Полный список десяти недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года выглядит так:* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102980/64/1029806425_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_18fa3ac8c36e611eb9189a48971d7590.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отдых в абхазии, новости

Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года

10:21 20.12.2021 (обновлено: 10:39 20.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гулирипш
Гулирипш - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где в 2021 году можно было отдохнуть менее чем за две тысячи рублей в сутки.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Поселок Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха у российских туристов по итогам 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Бюджетный турист мог отдохнуть в Гулрыпше менее чем за 1200 рублей в сутки в этом году.

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для бюджетного отдыха в уходящем году от 1 до 15 ночей и тратили на проживание от 1 до 1,7 тысячи рублей в сутки за одного человека.

Полный список десяти недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года выглядит так:
Село Фрунзе, Крым — 1025 рублей / четыре ночи *
Гулрыпш, Абхазия — 1144 рубля / 11 ночей
Ставрополь, Ставропольский край — 1163 рубля / три ночи
Отрадная, Краснодарский край — 1200 рублей / одна ночь
Брянск, Брянская область — 1395 рублей / одна ночь
Златоуст, Челябинская область — 1565 рублей / три ночи
Ковров, Владимирская область — 1569 рублей / 15 ночей
Омск, Омская область — 1684 рубля / две ночи
Тольятти, Самарская область — 1700 рублей / одна ночь
Обнинск, Калужская область — 1700 рублей / две ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:44Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря
12:12"Хвойные" бригады: как в Абхазии следят за вырубкой елок
11:40Бжания поздравил сотрудников и ветеранов СГБ с профессиональным праздником
10:55Назначен Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа
10:53Такие обстоятельства: Эшба об охране Кодорского нацпарка
10:21Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года
09:42В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование
09:15Воры, обманувшие Китай, сбежали в Россию
08:40Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году
ВчераБоксер Баграт Тания победил на всероссийском фестивале спортивных единоборств
ВчераSputnik недели: отбытие госпиталя, депутатский иммунитет и перспективы аэропорта
ВчераГлавы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи
ВчераДополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменов в сборную России
ВчераШтормовое предупреждение объявлено из-за снегопада в горах Сочи
ВчераГинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 декабря
ВчераЭксперты рассказали, как можно вычислить псевдопривитых от COVID-19
Вчера"Без праздника не оставим": как в Абхазии готовятся встретить Новый год
ВчераГенсек НАТО выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния
ВчераНадежда Топуридзе о смерти сестры Лианы: мы все дали клятву и пошли на фронт