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Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года

Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где в 2021 году можно было отдохнуть менее чем за две тысячи рублей в сутки. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Поселок Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха у российских туристов по итогам 2021 года, сообщает Tvil.ru.Бюджетный турист мог отдохнуть в Гулрыпше менее чем за 1200 рублей в сутки в этом году. По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для бюджетного отдыха в уходящем году от 1 до 15 ночей и тратили на проживание от 1 до 1,7 тысячи рублей в сутки за одного человека. Полный список десяти недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года выглядит так:* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток

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