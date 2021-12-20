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Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года
10:21 20.12.2021 (обновлено: 10:39 20.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гулирипш
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где в 2021 году можно было отдохнуть менее чем за две тысячи рублей в сутки.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Поселок Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха у российских туристов по итогам 2021 года, сообщает Tvil.ru.
Бюджетный турист мог отдохнуть в Гулрыпше менее чем за 1200 рублей в сутки в этом году.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для бюджетного отдыха в уходящем году от 1 до 15 ночей и тратили на проживание от 1 до 1,7 тысячи рублей в сутки за одного человека.
Полный список десяти недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года выглядит так:
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для бюджетного отдыха в уходящем году от 1 до 15 ночей и тратили на проживание от 1 до 1,7 тысячи рублей в сутки за одного человека.
Полный список десяти недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года выглядит так:
Село Фрунзе, Крым — 1025 рублей / четыре ночи *
Гулрыпш, Абхазия — 1144 рубля / 11 ночей
Ставрополь, Ставропольский край — 1163 рубля / три ночи
Отрадная, Краснодарский край — 1200 рублей / одна ночь
Брянск, Брянская область — 1395 рублей / одна ночь
Златоуст, Челябинская область — 1565 рублей / три ночи
Ковров, Владимирская область — 1569 рублей / 15 ночей
Омск, Омская область — 1684 рубля / две ночи
Тольятти, Самарская область — 1700 рублей / одна ночь
Обнинск, Калужская область — 1700 рублей / две ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток