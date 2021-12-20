Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obsudili-klyuchevye-voprosy-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1036841950.html
Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений
Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T16:56+0300
2021-12-20T17:08+0300
новости
сергей лавров
россия
мид абхазии
инал ардзинба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/14/1036841856_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_a4fa5af2ab7f0054475a210cfac53aa5.jpg
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы, говорится в релизе."Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития", – отметил Ардзинба на переговорах с Лавровым.Встреча министров прошла в Сочи в понедельник, 20 декабря
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/14/1036841856_0:0:2431:1823_1920x0_80_0_0_551d450f4010e06ca81d5ebf80ccac31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, сергей лавров, россия, мид абхазии, инал ардзинба

Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений

16:56 20.12.2021 (обновлено: 17:08 20.12.2021)
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба и Сергей Лавров
Инал Ардзинба и Сергей Лавров - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
Подписаться на
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.

С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы, говорится в релизе.
"Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития", – отметил Ардзинба на переговорах с Лавровым.
Встреча министров прошла в Сочи в понедельник, 20 декабря
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:05ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших
18:33Киселев: Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет "красные линии"
18:00Вот же dura lex*: профанация исполнения закона о декларировании
17:33Подведены итоги проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы
16:56Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений
16:25Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 декабря
15:30Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране
14:42Карантин в Ткуарчалском районе планируют продлить, эпидситуация ухудшилась
12:44Требования по заселению в отели Кубани ужесточат с 30 декабря
12:12"Хвойные" бригады: как в Абхазии следят за вырубкой елок
11:40Бжания поздравил сотрудников и ветеранов СГБ с профессиональным праздником
10:55Назначен Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа
10:21Гулрыпш попал в десятку недорогих направлений отдыха по итогам 2021 года
09:42В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование
09:15Воры, обманувшие Китай, сбежали в Россию
08:40Более 30 терактов предотвратили в России в 2021 году
ВчераБоксер Баграт Тания победил на всероссийском фестивале спортивных единоборств
ВчераSputnik недели: отбытие госпиталя, депутатский иммунитет и перспективы аэропорта
ВчераГлавы МИД Абхазии и России проведут переговоры в Сочи
ВчераДополнительное время: Цурцумия об отборе абхазских спортсменов в сборную России