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Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений
Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений
СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T16:56+0300
2021-12-20T16:56+0300
2021-12-20T17:08+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы, говорится в релизе."Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития", – отметил Ардзинба на переговорах с Лавровым.Встреча министров прошла в Сочи в понедельник, 20 декабря
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новости, сергей лавров, россия, мид абхазии, инал ардзинба
Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений
16:56 20.12.2021 (обновлено: 17:08 20.12.2021) СУХУМ, 20 дек – Sputnik.
Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.
С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы, говорится в релизе.
"Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития", – отметил Ардзинба на переговорах с Лавровым.
Встреча министров прошла в Сочи в понедельник, 20 декабря