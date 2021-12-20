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Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений

Ардзинба и Лавров обсудили ключевые вопросы абхазо-российских отношений

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы, говорится в релизе."Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития", – отметил Ардзинба на переговорах с Лавровым.Встреча министров прошла в Сочи в понедельник, 20 декабря

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