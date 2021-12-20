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Хинтба о спектакле "Не обо мне": надеюсь, что премьера пройдет в Абхазии, а не в Москве

Хинтба о спектакле "Не обо мне": надеюсь, что премьера пройдет в Абхазии, а не в Москве

В РУСДРАМе близится к премьерной готовности спектакль "Не обо мне", в котором сыграет заслуженная артистка России Вера Бабичева. Гендиректор театра Ираклий... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T16:51+0300

2021-12-20T16:51+0300

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Хинтба о спектакле "Не обо мне": надеюсь, что премьера пройдет в Абхазии, а не в Москве Хинтба о спектакле "Не обо мне": надеюсь, что премьера пройдет в Абхазии, а не в Москве

Заслуженная артистка России и Армении, актриса Московского театра на Малой Бронной Вера Бабичева репетирует спектакль в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Ираклий Хинтба в эфире радио отметил, что спектакль особенно будет интересен женской аудитории."Мы давно планировали совместную работу с Верой Бабичевой. Это действительно прекрасная актриса, я много лет наблюдаю ее на сцене в Москве. Ее спектакли остались на моей памяти, хорошо знаю ее масштаб, возможности. Она приезжала к нам со спектаклями на Малой Бронной, а сейчас вышли на совместную работу. Этот спектакль будет репертуарным спектаклем нашего театра. Она будет прилетать раз в месяц играть два раза этот спектакль. Пьеса на самом деле называется по-другому – "Маленькая пьеса для актрисы, телефона, пылесоса и кактуса". Там монолог женщины, актрисы, о жизни, о судьбе, об одиночестве, о любви. Мне кажется, это темы, которые попадают в каждого зрителя, потому этот спектакль будет интересен всем, а женской аудитории особенно. Спектакль готов, он ждет премьеры. Я очень надеюсь, что премьера состоится в Абхазии, если такой возможности не будет, то, скорее всего, это будет впервые в истории РУСДРАМа, премьера пройдет в Москве", – сказал Хинтба в беседе на радио Sputnik.Напомним, что театры, музеи, концертные залы и библиотеки закрыты в Абхазии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.

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