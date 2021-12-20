https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/naznachen-chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-abkhazii-v-nikaragua-1036836021.html

Назначен Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа

Назначен Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Указом президента Аслана Бжания Инар Ладария назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Указом президента Аслана Бжания Инар Ладария назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа. Документ подписан 17 декабря 2021 года.Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в 2022 году, указ об учреждении дипмисии подписан Бжания в ноябре текущего года.Также этой осенью Сухум и Манагуа стали городами-побратимами.Инар Ладария родился 10 ноября 1989 года в Гудауте. Выпускник факультета международных отношений Белорусского государственного университета. В 2014 году окончил аспирантуру в РАНХиГС при президенте РФ. В 2018 году прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической Академии МИД России по программе "Английский деловой язык". С 2014 по настоящее время работает в центральном аппарате МИД Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180530/sem-priznanij-abxazii-1024096285.html

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