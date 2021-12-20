https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/takie-obstoyatelstva-eshba-ob-okhrane-kodorskogo-natsparka-1036828535.html
Такие обстоятельства: Эшба об охране Кодорского нацпарка
Такие обстоятельства: Эшба об охране Кодорского нацпарка
В каком состоянии находится Кодорский нацпарк, как осуществляется охранный режим парка и каковы масштабы браконьерского промысла, в эфире радио Sputnik... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T10:53+0300
2021-12-20T10:53+0300
2021-12-20T10:53+0300
радио
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Эшба об охране Кодорского нацпарка
Такие обстоятельства: Эшба об охране Кодорского нацпарка
Национальный парк "Кодорское ущелье" создан в целях сохранения природных комплексов, уникальных природных участков и объектов республики, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, для познавательного и экологического туризма.Директор Нацпрака в беседе на радио рассказал, как обстоят дела с вырубкой ели на территории заповедника, как удается осуществлять контроль над незаконным промыслом.Тимур Эшба оценил состояние Кодорского нацпарка, рассказал о наиболее актуальных проблемах.Говоря о браконьерстве на территории нацпарка, собеседник Sputnik сказал, что возможности сотрудников ограничены, всего 12 человек охраняют огромную территорию в 136 440 гектаров.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Эшба об охране Кодорского нацпарка
В каком состоянии находится Кодорский нацпарк, как осуществляется охранный режим парка и каковы масштабы браконьерского промысла, в эфире радио Sputnik рассказал директор Государственного природоохранного учреждения Национальный парк "Кодорское ущелье" Тимур Эшба.
Национальный парк "Кодорское ущелье" создан в целях сохранения природных комплексов, уникальных природных участков и объектов республики, а также для использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, для познавательного и экологического туризма.
Директор Нацпрака в беседе на радио рассказал, как обстоят дела с вырубкой ели на территории заповедника, как удается осуществлять контроль над незаконным промыслом.
Тимур Эшба оценил состояние Кодорского нацпарка, рассказал о наиболее актуальных проблемах.
Говоря о браконьерстве на территории нацпарка, собеседник Sputnik сказал, что возможности сотрудников ограничены, всего 12 человек охраняют огромную территорию в 136 440 гектаров.
Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.