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В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование
В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование
Преступление было совершено в ночь на 9 декабря текущего года в столице Абхазии. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T09:42+0300
2021-12-20T09:42+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, сообщается на сайте МВД Абхазии.Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение наркотического вещества вменяется жителю Сухума Эдуарду Джинджолия.Иномарка была остановлена оперативниками на улице Гумистинская, ею управлял Джинджолия Эдуард Гивиевич, 1986 года рождения. При осмотре автомобиля в багажном отсеке было обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана". По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина Джинджолия возбуждено уголовное дело.В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного была установлена его причастность к совершению разбойного нападения в доме на улице Авидзба. Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.Сухумский городской суд заключил Джинджолия под стражу сроком на два месяца. Расследование в рамках соединенного уголовного дела по трем статьям (ч .4 ст. 159, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 223 УК РА) проводит следственный отдел УВД по городу Сухум.
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новости, мвд абхазии
В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование
09:42 20.12.2021 (обновлено: 10:01 20.12.2021)
Преступление было совершено в ночь на 9 декабря текущего года в столице Абхазии.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik.
Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, сообщается
на сайте МВД Абхазии.
Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение наркотического вещества вменяется жителю Сухума Эдуарду Джинджолия.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть первого отдела милиции столичного УВД в 3:30 утра 9 декабря текущего года. Выехавшая на место опергруппа установила, что примерно в 01:30 того же дня двое вооруженных лиц в масках проникли в дом на улице Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150 тысяч рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на машине Honda Fit белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.
Иномарка была остановлена оперативниками на улице Гумистинская, ею управлял Джинджолия Эдуард Гивиевич, 1986 года рождения. При осмотре автомобиля в багажном отсеке было обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана". По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина Джинджолия возбуждено уголовное дело.
В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного была установлена его причастность к совершению разбойного нападения в доме на улице Авидзба.
Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.
Сухумский городской суд заключил Джинджолия под стражу сроком на два месяца. Расследование в рамках соединенного уголовного дела по трем статьям (ч .4 ст. 159, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 223 УК РА) проводит следственный отдел УВД по городу Сухум.