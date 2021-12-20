https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/v-sukhume-zaderzhan-uchastnik-razboya-ukravshiy-dengi-i-mayning-oborudovanie-1036834628.html

В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование

В Сухуме задержан участник разбоя, укравший деньги и майнинг-оборудование

Преступление было совершено в ночь на 9 декабря текущего года в столице Абхазии. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T09:42+0300

2021-12-20T09:42+0300

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Сотрудники первого отдела милиции УВД Сухума раскрыли особо тяжкое преступление, сообщается на сайте МВД Абхазии.Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение наркотического вещества вменяется жителю Сухума Эдуарду Джинджолия.Иномарка была остановлена оперативниками на улице Гумистинская, ею управлял Джинджолия Эдуард Гивиевич, 1986 года рождения. При осмотре автомобиля в багажном отсеке было обнаружено и изъято наркотическое вещество "марихуана". По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина Джинджолия возбуждено уголовное дело.В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного была установлена его причастность к совершению разбойного нападения в доме на улице Авидзба. Подозреваемый дал признательные показания в совершении разбоя, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.Сухумский городской суд заключил Джинджолия под стражу сроком на два месяца. Расследование в рамках соединенного уголовного дела по трем статьям (ч .4 ст. 159, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 223 УК РА) проводит следственный отдел УВД по городу Сухум.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мвд абхазии