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Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля
Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля
Почему ситуация с COVID-19 вышла из под контроля? Кто виноват в массовом заражении людей и кто должен нести ответственность за это? На эти и другие вопросы... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
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В Абхазии тяжелая ситуация с коронавирусом. Уже выявлено свыше 36 тысяч заболевших за все время пандемии. И более 500 летальных исходов.В республике до сих пор действуют антиковидные ограничения, однако они не выполняются многими. В большинство организаций, государственные учреждения можно пройти без маски и справки о том, что переболел или привился. А некоторые даже проводят свадьбы и другие массовые торжества, несмотря на официальный запрет.Кто в этом виноват и как исправить ситуацию, смотрите в интервью Sputnik.
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Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля

15:54 20.12.2021
© Видео / Sputnik
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Почему ситуация с COVID-19 вышла из под контроля? Кто виноват в массовом заражении людей и кто должен нести ответственность за это? На эти и другие вопросы отвечает врач госпиталя имени Вишневского Минобороны России Батал Шушания.
В Абхазии тяжелая ситуация с коронавирусом. Уже выявлено свыше 36 тысяч заболевших за все время пандемии. И более 500 летальных исходов.
В республике до сих пор действуют антиковидные ограничения, однако они не выполняются многими. В большинство организаций, государственные учреждения можно пройти без маски и справки о том, что переболел или привился. А некоторые даже проводят свадьбы и другие массовые торжества, несмотря на официальный запрет.
Кто в этом виноват и как исправить ситуацию, смотрите в интервью Sputnik.
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