https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/vinovaty-vse-pochemu-situatsiya-s-koronavirusom-v-abkhazii-vyshla-iz-pod-kontrolya-1036840072.html
Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля
Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля
Почему ситуация с COVID-19 вышла из под контроля? Кто виноват в массовом заражении людей и кто должен нести ответственность за это? На эти и другие вопросы... 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T15:54+0300
2021-12-20T15:54+0300
2021-12-20T15:54+0300
в абхазии
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коронавирус - 2021
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В Абхазии тяжелая ситуация с коронавирусом. Уже выявлено свыше 36 тысяч заболевших за все время пандемии. И более 500 летальных исходов.В республике до сих пор действуют антиковидные ограничения, однако они не выполняются многими. В большинство организаций, государственные учреждения можно пройти без маски и справки о том, что переболел или привился. А некоторые даже проводят свадьбы и другие массовые торжества, несмотря на официальный запрет.Кто в этом виноват и как исправить ситуацию, смотрите в интервью Sputnik.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, коронавирус - 2021, видео
Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля
Почему ситуация с COVID-19 вышла из под контроля? Кто виноват в массовом заражении людей и кто должен нести ответственность за это? На эти и другие вопросы отвечает врач госпиталя имени Вишневского Минобороны России Батал Шушания.
В Абхазии тяжелая ситуация с коронавирусом. Уже выявлено свыше 36 тысяч заболевших за все время пандемии. И более 500 летальных исходов.
В республике до сих пор действуют антиковидные ограничения, однако они не выполняются многими. В большинство организаций, государственные учреждения можно пройти без маски и справки о том, что переболел или привился. А некоторые даже проводят свадьбы и другие массовые торжества, несмотря на официальный запрет.
Кто в этом виноват и как исправить ситуацию, смотрите в интервью Sputnik.