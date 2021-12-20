https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/vinovaty-vse-pochemu-situatsiya-s-koronavirusom-v-abkhazii-vyshla-iz-pod-kontrolya-1036840072.html

Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля

Виноваты все: почему ситуация с коронавирусом в Абхазии вышла из-под контроля

Почему ситуация с COVID-19 вышла из под контроля? Кто виноват в массовом заражении людей и кто должен нести ответственность за это? На эти и другие вопросы... 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T15:54+0300

2021-12-20T15:54+0300

2021-12-20T15:54+0300

в абхазии

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коронавирус - 2021

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В Абхазии тяжелая ситуация с коронавирусом. Уже выявлено свыше 36 тысяч заболевших за все время пандемии. И более 500 летальных исходов.В республике до сих пор действуют антиковидные ограничения, однако они не выполняются многими. В большинство организаций, государственные учреждения можно пройти без маски и справки о том, что переболел или привился. А некоторые даже проводят свадьбы и другие массовые торжества, несмотря на официальный запрет.Кто в этом виноват и как исправить ситуацию, смотрите в интервью Sputnik.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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