https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/vot-zhe-dura-lex-profanatsiya-ispolneniya-zakona-o-deklarirovanii-1036841667.html

Вот же dura lex*: профанация исполнения закона о декларировании

Вот же dura lex*: профанация исполнения закона о декларировании

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как в Абхазии исполняется принятый этим летом закон о декларировании доходов госслужащими. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T18:00+0300

2021-12-20T18:00+0300

2021-12-20T18:00+0300

в абхазии

мнение

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/03/1031764233_0:85:1500:929_1920x0_80_0_0_ea10c652492c0e90f3334b0de93e652a.jpg

В конце лета я с воодушевлением писал о новом прогрессивном для Абхазии законе о декларировании. Скажу честно, изначально я был в рядах скептиков. Но тут надо обязательно уточнить. Есть люди, которые сомневаются и готовы ради того, чтобы убедить себя и других в несбыточности новшества, ставить палки в колеса. К великому сожалению, у нас даже есть политики, которые не верят в то, что абхазское государство состоится, и прилагают немалые усилия, чтобы оправдать свой пессимизм и убедить остальных в этом. Я себя отношу, если и к скептикам, то невоинствующим. Наоборот, мне хочется, чтобы меня разубедили.Очень странные делаВот и в этом случае, когда вопреки моим опасениям, под нажимом общественности, парламент принял закон о декларировании доходов, я был очень рад. Осталось только дождаться, когда он начнет действовать. И вот тут начали происходить странные дела. Согласно новому закону, в открытый доступ попали декларации о доходах и имуществе многих чиновников. И народ с большим интересом стал их просматривать. Почти уверен, простые граждане были удивлены или даже обескуражены тем, что многие чиновники живут ниже черты бедности. Но, скажем так, это издержки. В этот момент важны были не столько детали, а факт того, что закон заработал. И это на самом деле произошло, но с существенными оговорками. Суть и требования нового закона недвусмысленны – отчитываться должны все должностные лица без исключений. Неисполнение влечет увольнение без права восстановления. Я был уверен, что проблемы начнутся позже, когда декларации станут проверять на достоверность. Но никак не мог предположить, что будет огромное, по нашим меркам, количество чиновников, которые просто проигнорируют требование закона о своевременной подаче деклараций. И самое непонятное то, что для них не наступили никакие правовые последствия. Мало того, я не нашел нигде хоть какое-нибудь логичное объяснение этого саботажа, а иначе это никак не назовешь.Нелегальное положениеОчень опасные тенденции мы наблюдаем. Государство на то и государство, чтобы не только прописывать правила поведения, но и, в случае необходимости, должно предпринимать исчерпывающие меры по принуждению к соблюдению этих правил. Давайте вместе пофантазируем и сравним с создавшейся ситуацией. Налоговый инспектор приходит на плановую проверку к предпринимателю, ИЗУЧАЕТ его отчетность, выявляет недостатки и огрехи и указывает, что, к примеру, вам надлежит к 15 числу следующего месяца перечислить в бюджет такие-то суммы. В случае неисполнения вам будут начислены пени, штрафы, в самом плохой перспективе будут закрыты счета и так далее.Добросовестный предприниматель вправе предъявить претензии, что на его налоги содержится чиновник, который в свою очередь игнорирует исполнение закона об обязательном декларировании. Мало того, такой чиновник не несет никакого наказания. Тогда где справедливость? Предпринимателя готовы, образно говоря, казнить за несвоевременное исполнение налогового законодательства, и при этом легко и необъяснимо закрывают глаза на неправомерное поведение чиновника. А кто-нибудь задумался над тем, что незаконно находящийся при исполнении служебных обязанностей чиновник-нарушитель по роду деятельности подписывает юридически значимые документы?Игра по правиламТаких примеров можно найти массу, но я не ставлю цель сгущать краски. Государство должно найти в себе силы и возможности для точного и всеобщего исполнения нового закона. Правила игры одинаковы для всех. Раз ты стал чиновником, значит, должен выполнять все предъявляемые законом требования. Вне зависимости от личности и занимаемой должности нарушители должны быть наказаны. И это придется сделать. Пока за игнорирование закона не уволят тридцать, сорок, пятьдесят чиновников, результата не будет. Иначе мы подорвем устои государства и дадим повод для анархии.* Dura lex, sed lex – латинское выражение "Закон суров, но это закон"Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210902/Antikorruptsionnoe-upravlenie-ili-Kak-v-Abkhazii-ispolnyayut-zakon-o-deklarirovanii-1033142469.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/Zakon-o-deklarirovanii-v-sile-budut-li-ego-ispolnyat-1032931072.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Vverkh-karmashkami-dokhody-i-imuschestvo-abkhazskikh-chinovnikov-i-deputatov-1033226965.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, колумнисты