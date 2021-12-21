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Двое военных, попавших под лавину в Южной Осетии, погибли
Двое военных, попавших под лавину в Южной Осетии, погибли
По информации Южного военного округа, в момент схода лавина в казарме находились пятеро военнослужащих. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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лавина
южная осетия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Двое из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину у Рокского тоннеля, погибли, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на МЧС республики. Отмечается, что тело одного военнослужащих нашли спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Еще одного пока не нашли.По информации МЧС Южной Осетии, во вторник вечером у южного въезда в Рокский тоннель сошла лавина, под снегом оказалась казарма с российскими военнослужащими, охраняющими тоннель.
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лавина, южная осетия, юво

Двое военных, попавших под лавину в Южной Осетии, погибли

21:55 21.12.2021 (обновлено: 22:38 21.12.2021)
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По информации Южного военного округа, в момент схода лавина в казарме находились пятеро военнослужащих.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Двое из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину у Рокского тоннеля, погибли, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на МЧС республики.
Отмечается, что тело одного военнослужащих нашли спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Еще одного пока не нашли.
По информации МЧС Южной Осетии, во вторник вечером у южного въезда в Рокский тоннель сошла лавина, под снегом оказалась казарма с российскими военнослужащими, охраняющими тоннель.
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