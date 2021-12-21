https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/dvoe-voennykh-popavshikh-pod-lavinu-v-yuzhnoy-osetii-pogibli-1036860057.html

Двое военных, попавших под лавину в Южной Осетии, погибли

Двое военных, попавших под лавину в Южной Осетии, погибли

По информации Южного военного округа, в момент схода лавина в казарме находились пятеро военнослужащих. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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лавина

южная осетия

юво

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Двое из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину у Рокского тоннеля, погибли, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на МЧС республики. Отмечается, что тело одного военнослужащих нашли спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Еще одного пока не нашли.По информации МЧС Южной Осетии, во вторник вечером у южного въезда в Рокский тоннель сошла лавина, под снегом оказалась казарма с российскими военнослужащими, охраняющими тоннель.

южная осетия

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лавина, южная осетия, юво