https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/dzhindzholiya-pri-takikh-nagruzkakh-lyubye-elektroseti-v-lyuboy-strane-rassypalis-by-davno-1036858325.html
Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно
Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно
Начальник СУЭС Тимур Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации в столице с нагрузками на электросети, в каких районах и на сколько будут сохранятся... 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T19:25+0300
2021-12-21T19:25+0300
2021-12-21T20:37+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036858437_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_e630d6fe89651f0dda1938b8a7d9ae24.jpg
Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно
Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно
Нагрузки в этом году существенно выросли в сравнении с прошлым, переток электроэнергии из России не изменил ситуацию с перегрузом на подстанции "Сухум-2", сказал Джинджолия в интервью радио Sputnik."Включили переток, но на сегодняшний день трансформаторной мощности на подстанции "Сухум-2", от которой запитан весь Новый район и практически весь Маяк, не хватает. График был необходим, чтобы хоть какое-то время у людей был свет. Я понимаю, что вызывает недоумение, что переток есть, а света нет, но это все потому, что трансформаторной мощности на Сухум-2 не хватает. Сейчас "Черноморэнерго" ведет работы по установке третьего трансформатора. Работы планируют завершить до Нового года. Если трансформатор войдет в работу, то ограничения по этим двум районам будут сняты. Первопричиной перегруза в городе является работа майнеров. У людей в домах стоят по два-четыре аппарата, до этого стояли и по 20. При таких нагрузках не то что наши сети, любые сети, в любом государстве рассыпались бы давно", – сказал Джинджолия.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.С 00:00 21 декабря в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036858437_134:0:1843:1282_1920x0_80_0_0_2d0632ded6c0f158d08af8bc1db47e99.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно
19:25 21.12.2021 (обновлено: 20:37 21.12.2021)
Начальник СУЭС Тимур Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации в столице с нагрузками на электросети, в каких районах и на сколько будут сохранятся перебои в подаче электроэнергии.
Нагрузки в этом году существенно выросли в сравнении с прошлым, переток электроэнергии из России не изменил ситуацию с перегрузом на подстанции "Сухум-2", сказал Джинджолия в интервью радио Sputnik
.
"Включили переток, но на сегодняшний день трансформаторной мощности на подстанции "Сухум-2", от которой запитан весь Новый район и практически весь Маяк, не хватает. График был необходим, чтобы хоть какое-то время у людей был свет. Я понимаю, что вызывает недоумение, что переток есть, а света нет, но это все потому, что трансформаторной мощности на Сухум-2 не хватает. Сейчас "Черноморэнерго" ведет работы по установке третьего трансформатора. Работы планируют завершить до Нового года. Если трансформатор войдет в работу, то ограничения по этим двум районам будут сняты. Первопричиной перегруза в городе является работа майнеров. У людей в домах стоят по два-четыре аппарата, до этого стояли и по 20. При таких нагрузках не то что наши сети, любые сети, в любом государстве рассыпались бы давно", – сказал Джинджолия.
Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.
С 00:00 21 декабря в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".