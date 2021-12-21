https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/dzhindzholiya-pri-takikh-nagruzkakh-lyubye-elektroseti-v-lyuboy-strane-rassypalis-by-davno-1036858325.html

Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно

Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации в столице с нагрузками на электросети, в каких районах и на сколько будут сохранятся... 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T19:25+0300

2021-12-21T19:25+0300

2021-12-21T20:37+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036858437_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_e630d6fe89651f0dda1938b8a7d9ae24.jpg

Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно

Нагрузки в этом году существенно выросли в сравнении с прошлым, переток электроэнергии из России не изменил ситуацию с перегрузом на подстанции "Сухум-2", сказал Джинджолия в интервью радио Sputnik."Включили переток, но на сегодняшний день трансформаторной мощности на подстанции "Сухум-2", от которой запитан весь Новый район и практически весь Маяк, не хватает. График был необходим, чтобы хоть какое-то время у людей был свет. Я понимаю, что вызывает недоумение, что переток есть, а света нет, но это все потому, что трансформаторной мощности на Сухум-2 не хватает. Сейчас "Черноморэнерго" ведет работы по установке третьего трансформатора. Работы планируют завершить до Нового года. Если трансформатор войдет в работу, то ограничения по этим двум районам будут сняты. Первопричиной перегруза в городе является работа майнеров. У людей в домах стоят по два-четыре аппарата, до этого стояли и по 20. При таких нагрузках не то что наши сети, любые сети, в любом государстве рассыпались бы давно", – сказал Джинджолия.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.С 00:00 21 декабря в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио