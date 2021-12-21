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Горелов рассказал об опасности одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
Горелов рассказал об опасности одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
Возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса – "дельтой" и "омикроном", и как может развиваться болезнь в зависимости от наличия тех или иных... 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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Горелов
Горелов
В России продолжается наблюдение за 16 пациентами, вернувшимися из ЮАР, где они заразились новым штаммом COVID, получившим название "омикрон". Накануне об их состоянии на сессии Российской академии наук докладывала главный санитарный врач РФ Анна Попова, рассказал представитель Роспотребнадзора в эфире "Первого канала"."Пока умеренный оптимизм. Пока никто из 16 тяжело не переносит "омикрон" – не иллюзорный, а подтвержденный, который привезли наши жители из Африки", – сказал Горелов.По словам эпидемиолога, микст-инфекции (то есть смешанные инфекции) все больше становятся реалиями жизни, это хорошо известно на примере респираторных инфекций, которые проявляются каждый сезон.Если медики в ходе наблюдения за пациентом выявляют некую необычную клиническую симптоматику – когда что-то выбивается из привычных канонов течения болезни, в этой ситуации проводится полное или фрагментарное геномное секвенирование, пояснил эпидемиолог."В период пандемии COVID все рассматривают через призму коронавируса – любую респираторную инфекцию. Самое главное – ПЦР работает, что позволило его ("омикрон" – Sputnik) выявить, а миксты в этой ситуации были, есть и сейчас наблюдаются даже в Российской Федерации", – сказал Горелов.На недавней конференции Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге была озвучена информация об очень частом сочетании штамма "омикрон" с другими респираторными вирусами, реже с гриппом."А вот с другими респираторными вирусами мы также имеем от 20% сочетаний ковида – с риновирусом, РС вирусом, аденовирусом и дальше по списку", – сказал Горелов.
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подкасты коронавирус, аудио

Горелов рассказал об опасности одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"

14:20 21.12.2021 (обновлено: 15:07 21.12.2021)
Радио
Горелов
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Возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса – "дельтой" и "омикроном", и как может развиваться болезнь в зависимости от наличия тех или иных хронических заболеваний, рассуждает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В России продолжается наблюдение за 16 пациентами, вернувшимися из ЮАР, где они заразились новым штаммом COVID, получившим название "омикрон". Накануне об их состоянии на сессии Российской академии наук докладывала главный санитарный врач РФ Анна Попова, рассказал представитель Роспотребнадзора в эфире "Первого канала".
"Пока умеренный оптимизм. Пока никто из 16 тяжело не переносит "омикрон" – не иллюзорный, а подтвержденный, который привезли наши жители из Африки", – сказал Горелов.
По словам эпидемиолога, микст-инфекции (то есть смешанные инфекции) все больше становятся реалиями жизни, это хорошо известно на примере респираторных инфекций, которые проявляются каждый сезон.

Они сосуществуют друг с другом, их 250, и каждый сезон у четверти пациентов в первый день поступления в стационар или обращения за медицинской помощью, если используются высокочувствительные методы диагностики, такие как ПЦР, выявляются два или три возбудителя, отмечается сглаженная клиническая симптоматика и три сценария традиционно – они усиливают друг друга, ослабляют друг друга либо не замечают друг друга.

Александр Горелов
эпидемиолог
Если медики в ходе наблюдения за пациентом выявляют некую необычную клиническую симптоматику – когда что-то выбивается из привычных канонов течения болезни, в этой ситуации проводится полное или фрагментарное геномное секвенирование, пояснил эпидемиолог.
"В период пандемии COVID все рассматривают через призму коронавируса – любую респираторную инфекцию. Самое главное – ПЦР работает, что позволило его ("омикрон" – Sputnik) выявить, а миксты в этой ситуации были, есть и сейчас наблюдаются даже в Российской Федерации", – сказал Горелов.
На недавней конференции Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге была озвучена информация об очень частом сочетании штамма "омикрон" с другими респираторными вирусами, реже с гриппом.
"А вот с другими респираторными вирусами мы также имеем от 20% сочетаний ковида – с риновирусом, РС вирусом, аденовирусом и дальше по списку", – сказал Горелов.
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