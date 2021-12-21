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Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
Российский политический эксперт Сергей Михеев объяснил, почему западная цивилизация легализует извращения. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
Радио Sputnik цитирует выступление Михеева в эфире телеканала "Россия 1", где он заявил, что на протяжении нескольких десятилетий страны Запада целенаправленно разрушают традиционные ценности и легализует всевозможные извращения."Уже довольно много лет Запад использует методы разрушения остатков традиционного общества как средство захвата глобальной власти. В это входит десакрализация всего - подвига, святого... Вообще ничего не имеет значения, причем это не касается какой-то конкретной страны, это касается всего мира. Ничего святого больше нет. Бог – это смешно, история – это комиксы, подвиг старших поколений – значит, они были идиотами, культура – ее больше нет, потому что есть "новая культура". Запад идет по этой дорожке, саморазрушаясь, а в последние пару-тройку десятков лет это стало одной из технологий захвата глобальной власти путем разрушения мозгов", – сказал Михеев.По его словам, таким образом осуществляется переход к полной утрате суверенности и самоидентификации стран и народов."Кроме того, Запад воплощает в жизнь попытку через новые информационные технологии создать абсолютно безликую массу людей, которые могут быть разного цвета кожи, но будут думать совершенно одинаково. Десакрализуя все традиционное, ставка делается на абсолютизацию, сакрализацию личных переживаний. Отсюда, между прочим, легализация всех извращений, садомазо-штучек и прочего. Заходя через эту "нижнюю чакру", человека ставят в центр и говорят: да "забей" ты на всю эту историю, традиции, ты и есть главное, ты сам себе бог, сам себе командир. Этим пронизана вся голливудская продукция последних десятилетий", – отметил эксперт.
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Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения

11:15 21.12.2021 (обновлено: 11:24 21.12.2021)
Радио
Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
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Российский политический эксперт Сергей Михеев объяснил, почему западная цивилизация легализует извращения.
Радио Sputnik цитирует выступление Михеева в эфире телеканала "Россия 1", где он заявил, что на протяжении нескольких десятилетий страны Запада целенаправленно разрушают традиционные ценности и легализует всевозможные извращения.
"Уже довольно много лет Запад использует методы разрушения остатков традиционного общества как средство захвата глобальной власти. В это входит десакрализация всего - подвига, святого... Вообще ничего не имеет значения, причем это не касается какой-то конкретной страны, это касается всего мира. Ничего святого больше нет. Бог – это смешно, история – это комиксы, подвиг старших поколений – значит, они были идиотами, культура – ее больше нет, потому что есть "новая культура". Запад идет по этой дорожке, саморазрушаясь, а в последние пару-тройку десятков лет это стало одной из технологий захвата глобальной власти путем разрушения мозгов", – сказал Михеев.
По его словам, таким образом осуществляется переход к полной утрате суверенности и самоидентификации стран и народов.
"Кроме того, Запад воплощает в жизнь попытку через новые информационные технологии создать абсолютно безликую массу людей, которые могут быть разного цвета кожи, но будут думать совершенно одинаково. Десакрализуя все традиционное, ставка делается на абсолютизацию, сакрализацию личных переживаний. Отсюда, между прочим, легализация всех извращений, садомазо-штучек и прочего. Заходя через эту "нижнюю чакру", человека ставят в центр и говорят: да "забей" ты на всю эту историю, традиции, ты и есть главное, ты сам себе бог, сам себе командир. Этим пронизана вся голливудская продукция последних десятилетий", – отметил эксперт.
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