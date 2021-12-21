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Пять российских военных попали под лавину в Южной Осетии
Пять российских военных попали под лавину в Южной Осетии
В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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лавина
южная осетия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, двоих из них ищут, троим оказана помощь, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как легкая степень тяжести. В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих.В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.
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лавина, южная осетия, юво

Пять российских военных попали под лавину в Южной Осетии

20:00 21.12.2021 (обновлено: 20:38 21.12.2021)
© Sputnik / Илья НаймушинСреднегорье Западного Саяна на территории государственного заказника федерального значения "Позарым" в районе перевала Саянский в Таштыпском районе Республики Хакасия.
Среднегорье Западного Саяна на территории государственного заказника федерального значения Позарым в районе перевала Саянский в Таштыпском районе Республики Хакасия. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, двоих из них ищут, троим оказана помощь, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину", – сказал он.

Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как легкая степень тяжести. В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих.
В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.
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