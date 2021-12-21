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Пять российских военных попали под лавину в Южной Осетии

Пять российских военных попали под лавину в Южной Осетии

В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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лавина

южная осетия

юво

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Пять военнослужащих Южного военного округа попали под лавину в Южной Осетии, двоих из них ищут, троим оказана помощь, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как легкая степень тяжести. В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих.В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.

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лавина, южная осетия, юво