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Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
В Сочи в круглосуточном режиме продолжает действовать городской оперативный штаб. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи с 18:00 21 декабря до 18:00 22 декабря, сообщает Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.На побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне местами сильный. Велика вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров. На дорогах местами гололедица. Все службы работают в режиме повышенной готовности.Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, воздержаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
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Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки

16:25 21.12.2021 (обновлено: 16:40 21.12.2021)
© Sputnik / Нина ЗотинаЛоготип службы спасения города Сочи на служебном автомобиле.
Логотип службы спасения города Сочи на служебном автомобиле. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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В Сочи в круглосуточном режиме продолжает действовать городской оперативный штаб.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи с 18:00 21 декабря до 18:00 22 декабря, сообщает Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

На побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне местами сильный. Велика вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров. На дорогах местами гололедица.
Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, воздержаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
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