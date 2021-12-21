https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/shtormovoe-preduprezhdenie-v-sochi-prodlili-na-sutki-1036855795.html

Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки

Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки

В Сочи в круглосуточном режиме продолжает действовать городской оперативный штаб. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи с 18:00 21 декабря до 18:00 22 декабря, сообщает Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.На побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне местами сильный. Велика вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров. На дорогах местами гололедица. Все службы работают в режиме повышенной готовности.Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, воздержаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

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