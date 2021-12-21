Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
16:25 21.12.2021 (обновлено: 16:40 21.12.2021)
© Sputnik / Нина ЗотинаЛоготип службы спасения города Сочи на служебном автомобиле.
© Sputnik / Нина Зотина
В Сочи в круглосуточном режиме продолжает действовать городской оперативный штаб.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи с 18:00 21 декабря до 18:00 22 декабря, сообщает Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.
На побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне местами сильный. Велика вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров. На дорогах местами гололедица.
На побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег, в предгорной и горной зоне местами сильный. Велика вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров. На дорогах местами гололедица.
Все службы работают в режиме повышенной готовности.
Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, воздержаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, воздержаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.