https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/sudba-odnogo-iz-popavshikh-pod-lavinu-voennykh-v-yuzhnoy-osetii-neizvestna-1036859851.html

Судьба одного из попавших под лавину военных в Южной Осетии неизвестна

Судьба одного из попавших под лавину военных в Южной Осетии неизвестна

Лавина сошла у южного въезда в Рукский тоннель, там располагается казарма с российскими военнослужащими, охраняющими тоннель. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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лавина

южная осетия

юво

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Судьба одного из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину у Рукского тоннеля, неизвестна, пишет Sputnik Южной Осетии со ссылкой на МЧС республики.Двое отправлены в больницу Цхинвала, еще двоих спасатели пытаются вызволить из оказавшейся под снегом казармы.В момент схода лавины в казарме находились пятеро военнослужащих.В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.

южная осетия

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лавина, южная осетия, юво