https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/sudba-odnogo-iz-popavshikh-pod-lavinu-voennykh-v-yuzhnoy-osetii-neizvestna-1036859851.html
Судьба одного из попавших под лавину военных в Южной Осетии неизвестна
Судьба одного из попавших под лавину военных в Южной Осетии неизвестна
Лавина сошла у южного въезда в Рукский тоннель, там располагается казарма с российскими военнослужащими, охраняющими тоннель. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T20:25+0300
2021-12-21T20:25+0300
2021-12-21T20:44+0300
лавина
южная осетия
юво
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Судьба одного из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину у Рукского тоннеля, неизвестна, пишет Sputnik Южной Осетии со ссылкой на МЧС республики.Двое отправлены в больницу Цхинвала, еще двоих спасатели пытаются вызволить из оказавшейся под снегом казармы.В момент схода лавины в казарме находились пятеро военнослужащих.В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.
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лавина, южная осетия, юво
Судьба одного из попавших под лавину военных в Южной Осетии неизвестна
20:25 21.12.2021 (обновлено: 20:44 21.12.2021)
Лавина сошла у южного въезда в Рукский тоннель, там располагается казарма с российскими военнослужащими, охраняющими тоннель.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Судьба одного из пяти российских военнослужащих, попавших под лавину у Рукского тоннеля, неизвестна, пишет Sputnik Южной Осетии со ссылкой на МЧС республики.
Двое отправлены в больницу Цхинвала, еще двоих спасатели пытаются вызволить из оказавшейся под снегом казармы.
В момент схода лавины в казарме находились пятеро военнослужащих.
"Двое военнослужащих отправлены в больницу, сейчас спасатели откапывают из-под снега еще двоих, судьба пятого пока неизвестна", - сказал представитель МЧС.
В поисковых мероприятиях задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии в количестве 20 человек и две единицы спецтехники.