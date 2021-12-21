https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/uchastniki-aktsii-protesta-v-sukhume-prinyali-rezolyutsiyu-1036860421.html
Участники акции протеста в Сухуме приняли резолюцию
Участники акции протеста в Сухуме приняли резолюцию
Делегация протестующих встретилась с президентом Абхазии Асланом Бжания. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T23:23+0300
2021-12-21T23:23+0300
2021-12-21T23:39+0300
аслан бжания
абхазия
оппозиция
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036860370_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_98e00f9fa7771846d3223d5936d54081.jpg
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Участники протестной акции в Сухуме приняли резолюцию по итогам переговоров с президентом Асланом Бжания. Оппозиционные силы требуют: Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами. Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась. К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036860370_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_badfcc33a8ac795ee876cb6bdb8e2633.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, абхазия, оппозиция
Участники акции протеста в Сухуме приняли резолюцию
23:23 21.12.2021 (обновлено: 23:39 21.12.2021)
Делегация протестующих встретилась с президентом Абхазии Асланом Бжания.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Участники протестной акции в Сухуме приняли резолюцию по итогам переговоров с президентом Асланом Бжания.
Оппозиционные силы требуют:
инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через Парламент;
заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти;
внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в Парламенте седьмого созыва;
внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра;
внести изменения в Конституцию об обязательной процедуре утверждения Парламентом членов правительства;
продлить действие шестого созыва Парламента на один год.
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.
К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.