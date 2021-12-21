https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/uchastniki-aktsii-protesta-v-sukhume-prinyali-rezolyutsiyu-1036860421.html

Участники акции протеста в Сухуме приняли резолюцию

Участники акции протеста в Сухуме приняли резолюцию

Делегация протестующих встретилась с президентом Абхазии Асланом Бжания. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

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оппозиция

в абхазии

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Участники протестной акции в Сухуме приняли резолюцию по итогам переговоров с президентом Асланом Бжания. Оппозиционные силы требуют: Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами. Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась. К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.

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аслан бжания, абхазия, оппозиция